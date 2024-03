Violencia en tiempos electorales no se debe minimizar

Los consejeros electorales cerraron filas para refutar que la elección del 2 de junio esté en riesgo por la violencia o bajo el asedio del crimen organizado.

Guadalupe Taddei, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que el derecho al voto está garantizado e hizo un llamado para que la ciudadanía salga a votar y lo hagan tranquilos.

Al respecto, la analista política, Alejandra Cullen, señala que ve a un INE que ya está trabajando, teniendo magníficos resultados, con buena respuesta de la población.

“En la encuesta que publicó el INEGI, de confianza institucional, el INE aumentó la confianza de los ciudadanos”. Alejandra Cullen.

Sin embargo, la analista considera que el tema de violencia “es muy delicado” y aunque si bien el INE dice que los partidos deben de dejar de politizar al respecto, la realidad en las localidades es mucho más compleja.

“Cuando la violencia está en la vida cotidiana de la gente, esto influye en el ánimo de los ciudadanos, no sólo en por quién van a votar, sino también por el miedo de salir a la calle. Creo que ese es un tema no menor, en el cual el INE debe tener mucho cuidado en cómo lo va a trabajar”. Alejandra Cullen.

La experta asegura que coincide con los consejeros en que no se trata de decir que esto es una “narco elección”, pero eso no quiere decir que no haya regiones en las que el crimen organizado tiene una presencia que puede afectar el clima electoral.

“Los candidatos del Frente, del PAN, PRI y PRD, han puesto énfasis en lo que la violencia está generando en muchos estados y municipios del país y, por supuesto, en la opinión pública ha permeado el tema de la narco elección y de cómo el crimen organizado y el narco están afectando en distintas zonas del país el ánimo de los ciudadanos, lo cual puede influir en el resultado electoral a través de intimidaciones”. Alejandra Cullen.

La analista recuerda que en la elección del 2021 en algunos estados “hubo levantones y movimientos atípicos o violentos el día de la elección” y señala que en este momento hay ya muchos asesinatos de candidatos o de precandidatos tanto de Morena como de los partidos de oposición.

“Estamos hablando de un crimen organizado que está por todos lados. Se ven quemas de autos, como la que ocurrió en Chiapas… Te vas a cualquier parte del país y tienes esta presencia del narco. Se sabe que hay mucho dinero del crimen organizado que está permeando en las campañas. Hablo en términos genéricos, no particulares, sobre todo a nivel municipal”. Alejandra Cullen.

Para la experta, lo anterior puede generar “mucha intimidación” y que la gente no quiera salir a votar: “entonces es fácil para el INE decir salgan tranquilos, aquí no pasa nada, creo que está muy bien tratar de promover el ánimo por ir a votar y el decir a la gente que van a estar protegidos, pero creo que no es suficiente“, señala.