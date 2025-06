Bancos mexicanos en la mira del Tesoro de EE. UU. por lavado de dinero

GENERANDO AUDIO...

Tres instituciones financieras mexicanas fueron señaladas esta semana por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Red de Prevención del Lavado de Dinero (FinCEN) por su presunta participación en operaciones ilícitas ligadas a cárteles mexicanos. Así lo explicó la analista Alicia Salgado en su más reciente colaboración.

Aunque las entidades señaladas no enfrentan problemas de capital o liquidez, la Junta de Gobierno decidió aplicar una intervención gerencial, lo cual ha generado dudas sobre la verdadera motivación detrás de la medida. “Ninguna de estas tres instituciones tenía ni falta de capital, ni tampoco falta de liquidez”, afirmó Salgado, cuestionando la severidad de la decisión.

De acuerdo con la experta, la acción del gobierno estadounidense se basa en una ley aprobada durante la administración de Joe Biden, que otorga 21 días a cualquier persona o entidad que mantenga relación con las instituciones señaladas para romper vínculos comerciales y evitar riesgos legales. Esta medida busca contener la propagación de operaciones relacionadas con el lavado de dinero.

Sin embargo, lo que llama la atención es que no se aplicaron sanciones similares a bancos estadounidenses, como Chase o Bank of America, que también habrían facilitado estas operaciones desde California. “No se señaló a ninguna de ellas, solamente a las mexicanas”, apuntó Salgado, quien considera que la acción tiene un claro carácter político.

La analista cuestiona además la intervención impuesta en México: “Yo lo que no acabo de entender es el porqué de la intervención gerencial”, comentó, dejando abierta la posibilidad de que en los próximos días se conozcan más detalles sobre las decisiones tomadas por las autoridades mexicanas.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.