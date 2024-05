Cosas que debes saber sobre las cuentas inactivas y el Fondo de Pensiones para el Bienestar

La analista Alicia Salgado reflexiona sobre la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, derivado de que “el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación, este 1 de mayo, el decreto que da lugar a [su] creación”.

Salgado explica que “este fondo fue aprobado de último momento, sin consenso de la oposición, y pretende destinar o trasladar los recursos de ahorro para el retiro que están inactivos en las Afores, de aquellos trabajadores que no lo han reclamado o tampoco sus beneficiarios, hacia un fideicomiso del Banco de México”.

De acuerdo con la experta, tras el decreto, “la Secretaría de Hacienda de Crédito Público (SHCP) tendrá que emitir las reglas correspondientes”, por lo que “debemos estar atentas a ellas, ya que, lo hará entre el fin de esta semana o la semana que entra”, esto será “para que los recursos de las Afores sean trasladados en lugar del IMMS o el ISSSTE hacia este fondo”.

Sin embargo, destaca que “no son todos los recursos [los que serán trasladados], solamente los de las cuentas inactivas de personas que hayan cumplido 70 años en el caso del IMSS o 75 en el caso de pensión ISSSTE”.

“Si tú tienes esa edad y presumes que tienes o que pudiste haber tenido una cotización y no has hecho una reclamación de tu jubilación, bien valdría la pena que revisar si tienes diversas cuentas y tu patrón eventualmente cotizó o pagó doble cuota. Si cambiaste de trabajo, es muy probable que tengas más de un registro de Afore, y la mayor parte de nosotros nos atenemos a que todo está ahí y a la hora del retiro no sabemos ni a quién acudir”.

Por ello, la experta invita a las personas que puedan estar en esta situación a hacerse las siguientes preguntas:

“¿Sabes cuál es tu Afore?, ¿sabes cuánto has cotizado?, ¿en qué momento lo has cotizado?, ¿si estuviste trabajando para el gobierno o si estuviste trabajando para una empresa privada?”

Nuestra colaboradora asegura que es posible “obtener [esta] información en la Consar.

La experta reitera que el Fondo de Pensiones para el Bienestar va a trasladar “sólo los recursos inactivos”, los cuales “son alrededor de 40 mil millones de pesos. La gente dice que es mucho, y sí es mucho, pero nada comparable con lo que tienen en administración las Afores, que es un poco más de dos billones 500 mil millones de pesos, una cantidad extraordinaria, cerca del 15% del Producto Interno Bruto (PIB)”.

Alicia Salgado concluye sugiriendo que debido a que “lo seguro es que las Afores siguen administrando tus recursos”, lo mejor es que “también tú debes vigilar que estos te generen rendimiento que esté unificada tu cuenta y que cuando decidas jubilarte puedas disponer de tu dinero”.

“Si no te has decidido jubilar a los 65 años y lo puedes hacer a los 70, mientras tú sigas cotizando esos recursos no son inactivos, serán inactivos si en el curso de 10 años y al cumplir 70 no se movieron para nada, no hubo aportaciones”.

Alicia Salgado, analista