Escisión y compra exprés: el caso inédito de tres bancos intervenidos en México

| 12:06 | Alicia Salgado | Uno TV

A finales de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres bancos mexicanos por presunto lavado de dinero vinculado al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación. La respuesta de México fue inmediata: intervención, sanciones y un proceso de reestructura inédito.

Lejos de la quiebra o liquidación, explica Alicia Salgado, el procedimiento consistió en la escisión y compraventa ordenada de activos a grupos privados, garantizando continuidad a clientes y estabilidad al sistema.

  • Grupo Financiero Multiva absorbió el negocio fiduciario de uno de los bancos.
  • Intercam, adquirido previamente por Autofin, fue autorizado para transformarse en Capital Bank, tomando control de banca, casa de bolsa, créditos y depósitos.

Inyección de capital

Ambos grupos se comprometieron a invertir más de 200 millones de dólares en capitalización, blindando liquidez y confianza.

“Nunca se había visto en México una resolución tan ágil de bancos intervenidos, con venta inmediata de activos y sin afectar a clientes”, señala Salgado.

El caso marca un precedente único en la historia financiera del país, en el que la presión internacional se tradujo en una respuesta local eficaz y sorprendentemente veloz.

