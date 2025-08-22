Escisión y compra exprés: el caso inédito de tres bancos intervenidos en México

GENERANDO AUDIO...

A finales de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a tres bancos mexicanos por presunto lavado de dinero vinculado al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación. La respuesta de México fue inmediata: intervención, sanciones y un proceso de reestructura inédito.

Lejos de la quiebra o liquidación, explica Alicia Salgado, el procedimiento consistió en la escisión y compraventa ordenada de activos a grupos privados, garantizando continuidad a clientes y estabilidad al sistema.

Grupo Financiero Multiva absorbió el negocio fiduciario de uno de los bancos.

Intercam, adquirido previamente por Autofin, fue autorizado para transformarse en Capital Bank, tomando control de banca, casa de bolsa, créditos y depósitos.

Inyección de capital

Ambos grupos se comprometieron a invertir más de 200 millones de dólares en capitalización, blindando liquidez y confianza.

“Nunca se había visto en México una resolución tan ágil de bancos intervenidos, con venta inmediata de activos y sin afectar a clientes”, señala Salgado.

El caso marca un precedente único en la historia financiera del país, en el que la presión internacional se tradujo en una respuesta local eficaz y sorprendentemente veloz.

