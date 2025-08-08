GENERANDO AUDIO...

En su videocolumna, Alicia Salgado destaca que el Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró la perspectiva de crecimiento de la economía mexicana para este año, al pasar de una proyección negativa (-0.3%) en enero a una ligera alza de 0.2% en su actualización de junio.

El motivo principal del ajuste es que la política arancelaria de Estados Unidos resultó menos agresiva de lo previsto, a pesar del discurso confrontativo del presidente Donald Trump, cuya retórica ha influido en la confianza de inversionistas y en el entorno comercial bilateral.

Aunque el ajuste es técnicamente una mejora, el crecimiento proyectado sigue siendo prácticamente nulo, sobre todo en comparación con tasas anteriores de 3% a 5% en años más favorables, señala Alicia Salgado.

Este panorama supone un desafío para el Gobierno federal, especialmente ante la inminente presentación del presupuesto económico de 2025, que se entregará, como marca la ley, el próximo 8 de septiembre.

Fuentes anticipan que el nuevo paquete económico podría abandonar el tono optimista del presentado este año, en el que las estimaciones de crecimiento no coincidieron con las previsiones de organismos internacionales ni con el comportamiento del mercado, concluye la colaboradora.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

