La alerta roja que lanzó la ONU por el cambio climático

Alicia Salgado menciona la alerta roja que lanzó el 19 de marzo la Organización de las Naciones Unidades a través de su organización meteorológica mundial sobre el cambio climático.

La analista recuerda que la Tierra en el 2023 alcanzó récords de temperatura con 1.35 grados centígrados de calentamiento y la intención es evitar que se llegue a 1.50; sin embargo, se dice que a pesar de que ha fluido más el financiamiento este resulta insuficiente para transitar hacia la utilización de energías limpias, transporte más eficiente y limpio, métodos de industrialización y agricultura adecuados.

Alicia Salgado dice que los principales efectos del cambio climático son tres: una devastación brutal de los sistemas marinos por el calentamiento de los océanos, que se suma al fenómeno de El Niño, junto que con la temperatura global hace que tengamos extremos en las precipitaciones pluviales provenientes del océano, como tormentas y huracanes, tipo Otis, que alcanzan récords históricos.

Señala que además de devastar zonas puntuales, deshacen ecosistemas, en el caso del Atlántico y del Pacífico esperan un incremento sustantivo.

Alicia Salgado también menciona el incremento de los incendios forestales al rededor del mundo, particularmente en el hemisferio norte y en el sur y que en México hay un nivel muy elevado.

“Naciones Unidas no solo está lanzando una alerta, sino que también está llamando se realice una revisión de los niveles de acompañamiento que los gobiernos locales están tomando para la mitigación del cambio climático y que se certifique el trabajo de las empresas y las industrias para ello”. Alicia Salgado

México ante el cambio climático

La analista señala que México tiene muchos desafíos por delante y aunque los candidatos a la presidencia de la República han puesto algunos elementos para combatir los efectos del cambio climático, no están entregando ninguna propuesta efectiva para resolver el problema de estrés hídrico y del deterioro de los biosistemas.

Y que por el contrario, Alicia Salgado asevera que se desaparecen las entidades que pueden monitorear para que no resulte incómoda su posición, es el caso del centro de estudios de análisis de la biodiversidad que se ha convertido en un departamento de la Secretaría del Medio Ambiente donde no puede levantar la voz porque no tiene presupuesto para ello.

