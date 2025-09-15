Polémica por impuesto del 8% a videojuegos violentos en México

GENERANDO AUDIO...

La periodista Alicia Salgado analizó la propuesta del Gobierno mexicano de incluir en el Paquete Económico 2026 un impuesto especial de producción y servicios (IEPS) de 8% a los videojuegos violentos, tanto en formato físico como digital.

¿Sirve un impuesto para educar?

Salgado advirtió que esta medida no garantiza un impacto educativo. “Poner impuestos no educa a nadie, ni en materia de azúcar ni en materia de telecomunicaciones, en nada”, señaló.

Recordó que estudios internacionales han mostrado que encarecer productos no modifica conductas de consumo.

Industria millonaria en México

El impuesto recaería sobre una industria que en México cerró 2024 valuada en 2 mil 300 millones de dólares, con 76 millones de jugadores activos, de acuerdo con datos del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Según la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2024, 26% de los gamers en el país juegan videojuegos de “diásporas” (juegos de balazos y confrontaciones) y 25% de peleas.

En el caso de niños y adolescentes, los porcentajes alcanzan 17% y 26%, respectivamente.

La intención y el debate

El objetivo no es prohibir los títulos violentos, sino inhibir su consumo al volverlos más costosos.

Sin embargo, Alicia Salgado recordó que en varios países esta tendencia ha sido eliminada, ya que la evidencia científica señala que “no necesariamente la vista o el juego de videojuegos violentos conduce a conductas violentas”.

Para la analista, el factor clave sigue siendo el entorno familiar y escolar, no los impuestos.

“Se educa a la población desde la familia y desde la escuela, y más a los niños y adolescentes”, concluyó.

