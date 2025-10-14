Premio Nobel de Economía 2025: inteligencia artificial y destrucción creativa

GENERANDO AUDIO...

El Premio Nobel de Economía 2025 ha generado conversación en el mundo académico y tecnológico por su enfoque en la inteligencia artificial (IA) y su impacto en el crecimiento económico.

En su análisis, Alicia Salgado destacó que los tres galardonados “coinciden en que la destrucción creativa hay que tomarla en cuenta, porque no por sí sola se garantiza el crecimiento”.

La inteligencia artificial impulsa la destrucción creativa

La periodista explicó que los avances en IA no sólo mejoran la capacidad de innovación humana, sino que “permiten analizar datos en cantidades inimaginables y con mayor certeza describir conductas pasadas”.

Sin embargo, advirtió que estos progresos deben ser observados con cautela, pues “cada vez que llega una nueva tecnología al mundo, se destruye parte de la economía antigua y también empleos”.

Durante su comentario, Salgado recordó que el desarrollo tecnológico genera beneficios, pero también desigualdades:

“Cada vez se requieren menos empleos formales y mucho más inteligentes o mejor capacitados”. Alicia Salgado, comunicadora

En ese sentido, subrayó que la productividad y la innovación por sí solas no garantizan prosperidad. “Se necesita algo más, y sobre todo, visión política”, enfatizó.

Finalmente, Salgado instó a reflexionar sobre el papel de los gobiernos y los ciudadanos ante los efectos de la tecnología:

“Hay que poner muchísima atención a qué elementos pueden generar daño y cómo suavizarlos para avanzar en la siguiente etapa tecnológica”. Alicia Salgado, comunicadora

Salgado cerró su comentario con un llamado:

“Ojalá aquí en México también lo estudien mucho y lo pongan en práctica”.

Alicia Salgado, comunicadora

