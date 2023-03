Fue publicada la lista de los finalistas a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), entre la que se encuentran personas cercanas al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), situación que ha despertado comentarios de la población.

El Comité Técnico de Evaluación determinó que la idoneidad de las 20 personas se sustenta en las pruebas a las que se sometieron, entre ellas el examen, curriculum y trayectoria, además del ensayo para conocer su visión sobre la democracia y el INE.

El analista político, Carlos Elizondo Mayer, destaca que es algo que ya ocurrió hace años en su momento, cuando se impugnó que no hubo un proceso incluyente.

“Ya lo vivimos una vez. Recordarás que en la elección del consejo que se encargó en 2006, el PRD decidió no participar, porque no logró consensos para los que pensaban que eran mejores perfiles y al final ese consejo que presidió Luis Carlos Ugalde que fue tan impugnado por Morena, PRD entonces, por López Obrador, una de las razones centrales para criticarlo fue que no hubo realmente un proceso incluyente”.

Aunque ya no es lo mismo que se vive hoy en día por los cambios que ha habido en las reglas para la elección de consejeros del INE.

Algunos ejemplos de las personas cercanas a Morena, candidatos a consejeros, son:

Bertha María Alcalde Lujan, es hermana de Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y es hija de Bertha Luján, consejera y fundadora de Morena.

Lulisca Zircey Bautista Arreola, es esposa de un subsecretario de Morena de desarrollo territorial y urbano.

Guadalupe Álvarez Rascón es hija del senador, José Antonio Álvarez Lima, ideólogo mediático de la 4T.

Guadalupe Taddei Zavala es fundadora del partido en el poder, prima del superdelegado federal de Morena en Sonora, Jorge Luis Taddei.

Rebeca Barrera Amador, que fue presidenta del Comité Electoral en Baja California, está impulsada por el gobernador de Morena, Víctor Castro.

Señala que estas personas tienen un vínculo con el partido en el poder, aunque no es algo ilegal.

Debido a las acciones que ha realizado Morena, considera que la persona que pongan a postularse para un puesto tan importante debe de ser muy cuidadoso.

“Recordemos como protestó el líder de la Cámara cuando le dijo el Tribunal, tiene que ser mujer, dijo: “No, no, no va a ser mujer la presidenta del INE” y luego encontraron una solución que hay que decirlo, muy inteligente, pues, “llenamos la posición más importante con nuestros cuates, así garantizamos que, si no hay negociación, vía el sorteo, sale alguien cercano a nosotros y además podemos decir que no negociamos, a la suerte”, etcétera”.

Carlos Elizondo Mayer, analista político