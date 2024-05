¿Cuáles son las causas de los recientes apagones en México?

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) ha declarado el Estado Operativo de Emergencia en el Sistema Interconectado Nacional.

Según han explicado expertos del sector eléctrico, dichos protocolos ocurren por una demanda de energía en respuesta a los consumos generados por aparatos que ayudan a mitigar una ola de calor que afecta varios estados del país.

Lo anterior ha ocasionado, en los últimos días, apagones en diversos estados de la República.

Al respecto, nuestro analista, Carlos Elizondo Mayer Serra, considera que los apagones son por “falta de inversión pertinente”, y pone como ejemplo la planta eólica de Sonora, la cual no se ha podido inaugurar y no está interconectada al sector eléctrico: “se hizo la inversión, pero no funciona”.

“Los apagones son porque dejaron de permitir a los privados que invirtieran. Tienen esta regla, muy extraña, de que quieren que la CFE produzca el 56% de la energía eléctrica… Si se atrasa, entonces no tenemos energía suficiente”. Carlos Elizondo Mayer-Serra.

En Noticias en Claro el experto abunda que el presidente heredó un modelo de sector eléctrico, gracias al cual han llegado “hasta acá”, porque “si uno ve la disponibilidad de energía nueva por parte de la CFE, prácticamente no han crecido”.

“Si uno ve el programa inicial de las termoeléctricas, están rezagadas. Una de ellas, si recuerdo bien, se tenía que haber inaugurado el año pasado, parece que se va a lograr, con suerte, en el 2025”. Carlos Elizondo Mayer-Serra.

Para el analista, el gobierno se equivocó al decir “yo lo puedo hacer” y como dijo el presidente, al final, “se nos demoró”, sin embargo, ve un error mayor:

“Cancelaron una serie de obras que eran críticas, por alguna razón que para mí es misteriosa, porque no sé cómo se vincula la ideología con no invertir en transmisión y distribución… casi no han invertido en ello, entonces aun cuando tengas suficiente energía eléctrica en un lugar, si no tienes cómo llevarla a otro lugar tienes que hacer lo que dijo el presidente, apagarla, selectivamente, para que no truene el sistema”. Carlos Elizondo Mayer-Serra.

Al referirse al calor, como posible causa de los apagones, Mayer-Serra recuerda que “siempre hay calor en abril, mayo y junio”, sin embargo, un sistema eléctrico debe estar con un margen.

“Nos decían que no había que invertir más porque había un exceso de capacidad, que se habían dado demasiados permisos, que sobraba la electricidad… Parece que hay una capacidad nominal que ahí está, pero si las plantas están viejas, si no hay mantenimiento adecuado, pues salen del sistema”. Carlos Elizondo Mayer-Serra.

El experto señala que, seguramente, el año entrante habrá mayor consumo eléctrico, y así sucesivamente, porque la economía, la población y el calor crecen.

“Lo que ha pasado en esta administración es que la CFE prácticamente no ha aumentado su producción. Nos alcanzó el destino. Tú le dices a los ‘privados’ que ya no inviertan más, peor aún, que no conecten una planta que ya acabaron. Lo voy a hacer todo yo… pero no lo haces bien. El resultado es que te ‘comes’ el margen de reserva y un día de mucho calor tienes que empezar a apagar selectivamente para que no te reviente el sistema, porque la electricidad no se puede acumular, tienes que producir lo que se está demandando”. Carlos Elizondo Mayer-Serra.

El analista señala que el gobierno cuenta con unas plantas de generación que seguramente se inaugurarán el año entrante, las cuales “apenas son las que compensan el crecimiento de este sexenio”.