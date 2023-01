Lo que más importa en un ministro es su credibilidad

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rescindió el contrato de trabajo de la profesora Martha Rodríguez Ortiz, asesora de tesis de la ministra Yasmín Esquivel.

Fue apenas este lunes 16 de enero que Yasmín Esquivel Mossa señaló que no dejará su puesto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y participará en las sesiones del máximo tribunal, esto luego de que la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón confirmó que la tesis de licenciatura de la ministra “es copia sustancial” de la presentada por un abogado de nombre Édgar Ulises Báez.

Por su parte el senador Germán Martínez, solicitó un juicio político para la ministra luego de comprobarse el plagio de la tesis presentada ante la UNA. En la opinión de nuestro analista, Carlos Elizondo, la demanda del legislador es correcta.

Elizondo Mayer afirma que en caso de duda sobre la honorabilidad de un ministro, se debe hacer todo lo posible por el bien de la justicia en México, por el bien de la Suprema Corte de tratar de purificar a este órgano.

Se tiene que hacer lo que no se ha hecho hasta ahora, una investigación cuidadosa. A quien le corresponde es a la UNAM, en particular al Tribunal Universitario, que es lo que han pedido algunos académicos. Hay mucha evidencia, y le corresponde a ese órgano determinar si hubo plagio, bueno, las tesis son idénticas. Eso no deja lugar a dudas.

En sus primeras declaraciones ante medios de comunicación, Esquivel Mossa reiteró contar con una carrera impecable:

“No tengo de qué avergonzarme y continuaré, por supuesto, trabajando intensamente, participaré en la sesión de hoy y en todas las subsecuentes”.

Añadió:

“Esa resolución, que no comparto, evidentemente, no existió un procedimiento, no hubo una valoración de las pruebas que determinan contundentemente que la tesis es de mi autoría y, por supuesto, ni siquiera he sido notificada de ningún dictamen ni de ningún acta. Rechazo absolutamente la determinación del Comité de Integridad de la FES Aragón”.

Ministra Yasmín Esquivel Mossa.