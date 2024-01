“Mañaneras de la verdad” de Xóchitl Gálvez, una estrategia oportuna

La abanderada de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Xóchitl Gálvez, confirmó que durante su periodo de campaña por la presidencia de la República realizará conferencias matutinas, las cuales llamará “mañaneras de la verdad”

Al respecto, el analista político Carlos Elizondo Mayer-Serra considera que es una buena idea, oportuna, puesto que “es cierto que el presidente ha ocupado el espacio mediático y la conversación política”.

“Luis Estrada nos ha dado cuenta de cuántas ‘mentiras’ ha dicho (el presidente) en la mañanera, y, sin embargo, no ha habido quien haya podido construir una narrativa alterna”.

El experto señala que las campañas son, en buena medida, “para eso, para que haya otra versión de la realidad” y considera que es el momento en el que mediáticamente se podría tratar de equilibrar el dominio que ha tenido el presidente todo este sexenio.

“Hay mañaneras icónicas, como cuando (el presidente) nos dijo que el virus (Covid-19) no significaba problemas y que con unas estampitas lo podríamos rechazar; cuando nos dijo que el PIB en 2019 iba a crecer mucho más de lo que había proyectado el INEGI, que fue cuando dijo, por primera vez, que tenía otros datos”.

El analista abunda que, pese a todo, la estrategia de Xóchitl Gálvez será complicada, porque necesitará generar la dinámica mediática para que la voz (de la oposición) se escuche al mismo volumen que la del presidente.

“No va a ser fácil, no sólo porque (Xóchitl) no es el presidente, sino porque el presidente va a hacer todo lo posible para que no suceda”.

Carlos Elizondo Mayer-Serra.