Marcelo Ebrard deberá trazar su camino: ¿Qué opciones tiene el excanciller?

Después de que se dieran a conocer los resultados de las encuestas realizadas por Morena que perfilaron a Claudia Sheinbaum como su próxima candidata presidencial, Marcelo Ebrard aseguró que en el partido ya no hay lugar para él, aunque negó, también, lanzarse como candidato independiente a la elección del 2024.

Para nuestro analista, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Marcelo Ebrard se encuentra en este momento definiendo su carrera política, la cual aún podría enmarcarse en algunas opciones que se mantienen vigentes.

“Para Ebrard, en este momento, es como ‘Hamlet’, salirse o no salirse, esa es la pregunta que debe estar rondando en los pasillos de su casa, porque no es una decisión fácil”, abunda el experto.

Para el analista, la decisión que tomó Marcelo Ebrard, de forma enojada e intempestiva, tras darse a conocer los resultados de la encuesta, fue errónea.

“Desde el punto de vista técnico no tuvo razón. Argumentaba que el 14% de los reactivos habían sido cancelados en una de las cinco encuestas, cuando en realidad la diferencia fue de 15 puntos, por lo que ese ‘presunto problema’ no tuvo ningún impacto en el resultado final. El resultado final fue similar al que decían las otras encuestas públicas… Por lo que debería de estar enojado (Ebrard) es porque casi no cambio en nada el interés o apoyo hacia él durante este proceso electoral”.

Carlos Elizondo Mayer-Serra.