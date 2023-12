Nuevo León, un tema meramente de la clase política

Nuevo León sigue en el ojo del huracán después de que el gobernador Samuel García desistiera de dejar el cargo ante la designación de Luis Enrique Orozco como mandatario estatal

Sobre el tema, nuestro analista señala que hay que resaltar que a la gente de Nuevo León no le está interesando el tema del gobernador que se quede o que se vaya.

“No hay marchas pidiendo que el Congreso entre a resolver el tema. Es un pleito de la clase política”. Carlos Elizondo Mayer-Serra.

El analista considera que en Nuevo León hay dos grupos “que se quieren salir con la suya”: “El gobernador tiene el derecho de irse porque tiene una licencia para hacerlo. Puede ejercer un derecho político, pero el gobernador está en otro juego”, señala.

“El gobernador quiere irse y dejar, además, a quien él quiera y eso es una trampa porque la Constitución de Nuevo León dice, con toda claridad, que si hay una ausencia de hasta seis meses no puede estar como gobernador del estado y eso le corresponde al Congreso del Estado”. Carlos Elizondo Mayer-Serra.

Mayer-Serra abunda que a pesar de que un juez laboral opine lo que opine, “varios abogados dicen que es una sentencia bastante extraña porque cuando vez la constitución local, cualquier tema de disputa entre los poderes primarios, primero lo resuelve el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León”.

“Estamos en ese juego donde las dos partes quieren salirse con la suya. El PRI y PAN no quiere que se vaya y Samuel no quiere dejar al que el Congreso le impone. Si esto se resolviera por la vía de la legalidad, yo supongo que el Tribunal diría ‘el señor se puede ir’, aunque eso tendría que determinarlo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque no olvidemos que el Tribunal Electoral no puede determinar quién se queda, sólo que se le deben respetar sus derechos electorales”. Carlos Elizondo Mayer-Serra.

Además, el analista considera que “el cuento de que si eligieron a alguien de Movimiento Ciudadano yo tengo que elegir quien se queda como gobernador, yo no le encuentro ninguna base jurídica ni mucho menos política, porque en la elección del estado de Nuevo León hubo dos, la de gobernador, que ganó Movimiento Ciudadano y la del Congreso que ganaron PRI, PAN y PRD, las dos expresiones de la voluntad popular”.

La Constitución es muy clara, de estas dos voluntades populares, cuál es la que le corresponde dejar al gobernador interino, abunda el experto.

“Al Congreso de Nuevo León se le critica que no pudo discutir adecuadamente el nombramiento del gobernador sustituto porque estaba siendo tomado por hordas de Movimiento Ciudadano”. Carlos Elizondo Mayer-Serra.

El analista considera que el punto “es que el gobernador prometió no irse y mintió”.

“No olvidemos que el Congreso local ya le dio una licencia, entonces Samuel se puede ir y no olvidemos que al congreso legal le corresponde nombrar al gobernador sustituto. En el camino las dos partes han estado jugando con sentencias que se contraponen y al final de cuentas en lo legal le corresponderá al Tribunal Federal Electoral, mientras en lo que se refiere a quién tiene la facultad de nombrar o no a un gobernador sustituto ya la SCJN dijo algo al respecto”. Carlos Elizondo Mayer-Serra.

El analista finaliza diciendo que no hay problemas de gobernabilidad, porque no haya marchas, no hay un problema de crimen organizado fuera de lo que hay de Nuevo León que no se pueda atender