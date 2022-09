Policía civil debe hacerse cargo de la seguridad pública

En medio del debate que se genera en la Cámara de Senadores respecto a la probable permanencia del Ejército en las calles del país hasta 2028, para realizar labores de seguridad pública, nuestro analista político, Carlos Elizondo Mayer-Serra, considera importante recordar lo que la Constitución dice sobre las tareas del Ejército.

Aunque el analista admite que en México no hemos construido una fuerza policiaca nacional civil que nos permita enfrentar el problema del crimen, en particular del organizado, también señala que las labores del Ejército no son de seguridad pública.

Te recomendamos: PRI y Morena van por nuevo dictamen para aprobar permanencia de Ejército en las calles hasta 2028

“La Constitución es clara cuando dice que el Ejército en tiempos de paz sólo puede estar en temas de seguridad nacional, no en pública, ni en otras tareas, porque eso es para los civiles.”. Carlos Elizondo Mayer-Serra.

Nuestro analista recuerda que “no hay ninguna democracia del mundo cuya policía nacional sea estricta y únicamente militar”.

“Países como España, que tienen a la Guardia Civil, o como Francia, que tiene a la Gendarmería, son cuerpos limitados que están bajo el control del gobierno. Son los que enfrentan el problema del crimen y, lo más complejo, del crimen organizado”. Carlos Elizondo Mayer-Serra.

También puedes leer: México propone en Consejo de Seguridad de ONU comité mediador en conflicto Ucrania-Rusia

Seguridad, el tema más importante para los mexicanos

El tema más importante para los mexicanos, de acuerdo con todas las encuestas, es la seguridad, afirma Mayer-Serra.

Sobre la percepción que la gente tiene sobre el Ejército, el analista señala que es buena, aunque esto sucede en casi todos los países del mundo.

“México no quiere más a su Ejército que casi todos los países de América Latina. Brasil tiene una proporción de aprobación a su Ejército similar a la nuestra”. Carlos Elizondo Mayer-Serra.

El doctor en Ciencia Política señala que en todos los países la seguridad pública corre a cargo de las policías civiles, “porque el entrenamiento es muy distinto y se requieren otras cualidades, otras capacidades de interacción entre las Fiscalías, la prevención y la inteligencia”.

Quizá te interese: Locura en México por el sismo del 22 de septiembre y polémica en dictamen sobre las Fuerzas Armadas