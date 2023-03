Proceso para sustituir a Osorio Chong en coordinación del PRI en el Senado, democrático

El senador Miguel Ángel Osorio Chong dejó de ser el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Senadores. En su lugar, sus compañeros de bancada eligieron el guerrerense Manuel Añorve Baños

Lo anterior, para nuestro analista político, Carlos Elizondo Mayer-Serra, fue un ejemplo claro de cómo los equilibrios del PRI han cambiado desde el 2018, año de la llegada de Osorio Chong a la Cámara Alta.

Sobre el proceso para que se diera el cambio en la coordinación, Mayer-Serra señala que fue democrático, aunque en él apenas se vieran involucrados 12 senadores.

Te recomendamos: Reconocen labor de Osorio Chong en Senado; PAN le guiña ojo y priistas inician “operación cicatriz”

“No es que fueran muchos, se sentaron en una mesa ‘chiquita’, 12, faltaba uno. Es un ‘grupito’ que pesa en el margen, en las reformas constitucionales. Nueve dijeron sí y los otros no, así son las democracias”.

Lo anterior, señala el analista, es digno de celebrar, pues el PRI está resolviendo su liderazgo de una forma democrática.

Entre las razones de dicho cambio, el analista señala que destaca la del presidente Peña Nieto, quien “exhibe una notoria distancia de su partido (por lo que) era inevitable que su grupo político se fuera debilitando: No tiene, hoy, un liderazgo claro y público respecto a su partido”.

También puedes leer: Diputados aceptan que presidencia del INE la ocupe una mujer

“Ha pasado mucho tiempo desde 2018. A diferencia del Senado, la Cámara de Diputados sí se renueva; ahí se fueron actualizando los liderazgos y hoy el presidente del PRI no responde a los antiguos equilibrios políticos”, abunda Mayer-Serra.

Al referirse a lo que construyó “Alito” para que los senadores votaran por la remoción de Osorio Chong, Mayer-Serra señala que quizá tenga que ver con que se puedan postular para ser reelegidos.

Sobre la llegada de Manuel Añorve como nuevo coordinador de la bancada priista, el experto considera que es un “político de peso y tiempo completo” que en su momento tuvo una gran influencia, lo que no está mal, pues los partidos políticos deciden en función de los pesos relativos.

Quizá te interese: Diputados realizan primera corrección al “Plan B”: quitan tope a Comunicación Social de entidades y municipios

El analista señala que ante una probable división, el ganador, ante una oposición débil, sería Morena.

“Hasta ahora el presidente del PRI, Alejandro Moreno, en dos decisiones importantes, la reforma constitucional en materia energética y la electoral, apoyó a la oposición. No estuvo del lado de Morena y le costó; fue cuando le sacaron grabaciones, acusaciones… Ante las simplificaciones de que esto genere el ‘primor’, no he visto evidencia de que vayamos para allá”.

Carlos Elizondo Mayer-Serra.