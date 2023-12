¿Qué está pasando con Samuel García y Nuevo León?

El Congreso de Nuevo León ha nombrado al vicefiscal Luis Enrique Orozco como gobernador interino de la entidad a partir de este 2 de diciembre, ante el intento del aspirante presidencial, Samuel García, de dejar un aliado en el cargo.

Al respecto, nuestro analista político, Carlos Elizondo Mayer-Serra, señala que la Constitución del estado de Nuevo León es clara y si se va un gobernador más de un mes, le corresponde al congreso local nombrar al encargado. “No hay vuelta de hoja”.

“El gobernador Samuel García lo sabía, porque incluso él dijo, cuando se propuso como candidato (a la gubernatura), que él no se iría y participó en la modificación de la propia Constitución para que esto quedara así… Cambió de opinión”.

El analista reitera que cuando un gobernador, sea de la entidad que sea, se quiere ir, le corresponde al Congreso local designar a su sustituto y en el caso de Nuevo León “no hay ambigüedades”.

Mayer-Serra abunda que cuando el gobernador decidió “irse a buscar la presidencia” sabía que había riesgo y aunque pensó que podía presionar a los diputados, no lo logró.

“Él tiene una alternativa, no irse, y con eso se resuelve la crisis. Esta es una situación inédita en México, producto de una ambición desmedida de alguien que no entiende que estas son las condiciones legales y que quiere al mismo tiempo jugar a la candidatura y cuidar la silla para poder regresar porque sabe que no va a ganar”.

Carlos Elizondo Mayer-Serra.