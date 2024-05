Violencia empañó campañas electorales en México

A unos días de las elecciones más grandes en la historia de México, nuestro analista, Carlos Elizondo Mayer-Serra, recuerda que las campañas que han finalizado se vivieron bajo violencia y asesinatos de algunos candidatos.

Al hablar sobre el asesinato a tiros del candidato por la coalición PRI-PAN-PRD, “Fuerza y corazón por México”, Alfredo Cabrera Barrientos, en el municipio de Coyuca de Benítez, en Guerrero, Mayer-Serra considera que le parece particularmente triste el nivel de deterioro y violencia que se ha alcanzado en los últimos meses.

“El caso de Guerrero me parece particularmente triste. No es que fuera un estado particularmente pacífico, pero el nivel de deterioro que hemos visto a lo largo de esta contienda electoral, las extorsiones, amenazas a comerciantes, no lo habíamos visto en el pasado”. Carlos Elizondo Mayer-Serra.

El analista abunda, en Noticias en Claro, que la peor violencia es la que no se ve, como los candidatos que quisieran competir y no lo hacen or miedo, o los sucesores de los asesinados que no quieren participar en la jornada electoral.

Mayer-Serra recuerda que el candidato asesinado en Guerrero contaba con protección de la Guardia Nacional.

“No se puede hacer campaña más que como lo estaba haciendo el candidato, metido entre la gente. Son muy vulnerables en una zona en la que además el crimen ha estado expandiéndose y donde la lucha territorial es todos los días”. Carlos Elizondo Mayer-Serra.

El analista considera que quienes gobiernan “están escondidos, sin atender el problema” y señala que en el caso de la gobernadora de la entidad, “manda tuits muy bonitos, sin embargo, no hay un ánimo de servir, ni una exigencia ciudadana para que esto suceda”.

“Si uno ve las encuestas de Guerrero, en general, parece que la intención de voto va a ser a favor de Morena… Cuánto de esta intención de voto es libre, cuánta está bien medida, no lo sabemos”. Carlos Elizondo Mayer-Serra.

El experto señala que, no obstante la situación, en la mayoría de las casillas se va a poder votar en paz y lo que les corresponde a los ciudadanos es evaluar “lo que los deja más cómodos a la hora de participar”.

“Tenemos también que tener en claro que esto es típico de un año electoral. Cuando uno contrasta la violencia de 2018 con 2017, se ve que creció de manera inusitada. Si uno ve las estadísticas de homicidios de abril, respecto al arranque de esta administración, ya sólo está 9% abajo. El gran triunfo que había representado una cierta caída en este crimen, se está revirtiendo y a como va mayo, creo que podemos salir ‘tablas’, respecto al 2018”. Carlos Elizondo Mayer-Serra.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.