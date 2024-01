Violencia podría empañar proceso electoral del 2024

Ante los diversos hechos violentos que se han registrado en estados del país, el analista Carlos Elizondo Mayer-Serra señala que estos se podrían extender durante año que está iniciando, el cual es electoral: “La violencia está por todos lados y me temo que puede aparecer en este 2024, año electoral, al igual que en el 2018, año en el que el aumento de los homicidios fue de 16.9%”, abunda.

Al referirse a por qué subió la violencia en 2018, el experto señala que los años electorales son complicados porque los gobiernos (incluyendo algunos estatales) van terminando su gestión y lo que salió mal (como la seguridad), “ya no hay tiempo ni incentivos para corregirlo y además se está recomponiendo el poder político, no solo en estas nueve entidades y en el poder federal, sino en las 30 entidades donde hay elecciones de presidentes municipales”.

“Hay disputas por el poder en temas como nombramientos de secretarios de seguridad pública, bandos que buscan influir en tal o cual candidato y en esa enorme movilidad política suceden hechos violentos como los vistos recientemente en tres entidades. Me temo que hay un enorme riesgo de que en el 2024 la violencia suba como lo hizo en el 2018”. Carlos Elizondo Mayer-Serra.

Sobre una posible solución, el analista señala que hay ejemplos en regiones del país, como Coahuila, que era un estado bastante violento, en donde el gobierno, en este caso de Rubén Moreira, fue capaz de contener, controlar hechos delictivos y hoy es de los que estados de la frontera que menos índices de violencia tienen.

“Sabemos de estados que tradicionalmente tienen poca violencia, como Yucatán, que nos arrojan algunas lecciones, como la de que el gobernador se tiene que involucrar, lo que a la mayoría de gobernantes no les gusta; como Vicente Fox, que tiene la frase de, ‘¿por qué yo?’, cuando Lázaro Cárdenas Batel le pidió que interviniera para enfrentar la violencia que había en Michoacán”. Carlos Elizondo Mayer-Serra.

Al abundar sobre el tema de cómo enfrentar a la delincuencia, el analista refiere que “es cierto que simplemente confrontar a los criminales, como está tratando de hacer el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en una guerra frontal, difícilmente resuelve el problema”.

“El Salvador, con Nayib Bukele, es un ejemplo donde el presidente le entra al problema de las bandas criminales y logra pacificar de manera importante a su país… En Colombia, con el presidente Uribe, usan una estrategia combinada con capacidad para contrarrestar por la vía de la fuerza a las bandas criminales, ponerles límites, mejoramiento en las prisiones y en las fiscalías, trabajo social en zonas donde los jóvenes no tienen otras opciones. Tiene que ser algo que, además, involucre a toda la clase política. En el caso mexicano se tendrían que involucrar los tres niveles de gobierno”. Carlos Elizondo Mayer-Serra.

El analista considera como “sorprendente” que en estados donde ha habido crecimiento fuerte, como Tabasco, gobernado por Morena, se vean incidentes de violencia criminal, movilización de bandas, asaltos coordinados a negocios, lo cual, a su parecer, indica que se ha perdido la capacidad del Estado de anticipar, de poner límites, por lo que, abunda, el tema tendría que ser tratado en las campañas electorales, “porque es el problema, de acuerdo a todas las encuestas, que más preocupa a los mexicanos”

“Es muy difícil resolver todo en seis años. Me temo que la herencia que va a recibir el siguiente gobierno en los grandes números va a ser peor. Cuando vemos la extensión de ciertas actividades delictivas como la extorsión en el transporte público, en Guerrero, lo que te indica es que no solo hay más homicidios, sino el control de territorios por parte del crimen. Lo veíamos la semana pasada en Michoacán, donde un grupo criminal llama a los ciudadanos a usar sus antenas para conectarse a internet para que les paguen. Se van apoderando de distintos mercados.”. Carlos Elizondo Mayer-Serra.

El analista reitera que las campañas deberían de girar en torno a la inseguridad y violencia, “porque el presidente López Obrador ganó la presidencia, en parte, por su promesa de ‘abrazos no balazos’, tenía una solución que se veía atractiva aunque muy simple: no confrontar al crimen y mejorar las condiciones sociales y ofrecer abrazos para que no hubiera balazos”.