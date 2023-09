A Xóchitl Gálvez le van a llenar el camino de piedras

Javier Solórzano habla que desde la designación de Xóchitl Gálvez como la candidata a la presidencia por parte de la oposición, comenzarán a salir todos los detalles de su pasado con el fin llenarle el camino de piedras.

El analista señala que le van a poner todas las piedras que se pueden el camino que Xóchitl ha llegado a irrumpir la política nacional pero habrá que ver si alcanza o no alcanza para atrapar a la ciudadanía.

El periodista señala que Xóchitl Gálvez está siendo vigilada a detalle con toda la maquinaria del Estado que la tiene en la mira.

Solórzano explica que efectivamente Xóchitl tiene en un documento que presentó para recibirse como ingeniera toda una serie de citas que no acreditó.

“Que en el documento no acreditó las citas y que las hizo como si fueran de ellas, yo no sé porque no he recibido detalles, Marco Levario ha hecho un trabajo muy interesante de todos los puntos en donde hay citas que no son acreditadas y eso no se vale”.

Javier Solórzano