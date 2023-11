“Acapulco no ha regresado a la normalidad”: Javier Solórzano

El periodista Javier Solórzano aprovecha que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo la Conferencia Matutina del 23 de noviembre desde Acapulco para recordar que el mandatario sólo ha apoyado a un cierto sector de la población acapulqueña, razón por la que el municipio “no está en la normalidad“.

En videocolumna para Unotv.com, nuestro colaborador asegura que los pequeños y medianos comercios de Acapulco no ha logrado volver a su normalidad, pues los apoyos sel Gobierno se han destinado al “sector empresarial influyente”.

“El presidente ha visto particularmente a cierto sector empresarial influyente, importante y voluntarioso, pero ese es un sector pequeño en función del todo Acapulco (…) no se ha sentado con los medianos empresarios, no se ha sentado con los pequeños restauranteros ni con los hoteles que son pequeños”.

Nuestro columnista también reprocha que el presidente López Obrador no ha salido a la calle, “ni ha visto a los ojos a la gente”, lo que, desde su perspectiva, ha levantado una molestia en la gente que votó por él en 2018.

Asimismo, reprocha que la gente de Acapulco, votó por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y la presidenta municipal, Abelina López, por la figura del presidente. “Lo veíamos a él y él no ha estado en esta cotidianidad”, remata.

“Xóchitl Gálvez está inquietantemente sola“, dice Javier Solórzano, quien reconoce que al Frente Amplio por México no lo quedo de otra más que apoyarla con su candidatura; sin embargo, “poco a poco la dejaron sola”.

Mientras los partidos políticos analizan los acuerdos en cuanto a las candidaturas por las diputaciones, la candidata a la presidencia ha quedado abandonada. “Se vuelve todo este asunto en un toma y daca de ‘bueno, vengan primero los míos, luego entran los nuestros’. A lo que voy es que Gálvez está inquietantemente sola”, señala.

“Ella se puede equivocar, como cualquiera. Resulta que yo digo una cosa y a los cinco minutos tengo que decir que no. Digo algo sobre Milei y lo que quería decir era algo de la democracia, como sea, ¿qué se interpreta? Que no lo hizo y que lo hizo mal, y alguien debe coadyuvar y estar a un lado para que ella pueda liberar el asunto, que no sea el centro de las críticas”.

Javier Solórzano