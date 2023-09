Al Presidente le gusta festejar solo con sus amigos

Javier Solórzano habla de los festejos patrios en los cuales el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido no invitar a personas no afines a él y son fechas donde el mandatario acostumbra mandar importantes mensajes políticos.

“La celebración se vuelven un tanto sectaria, el Presidente gobierna con los suyos, y tiene toda la razón para hacerlo, necesita confianza, lealtad y certezas, (…) no es el primero que lo hace, pero el presidente López Obrador lo hace particularmente, pero significa que yo no entro en el ámbito de la gobernabilidad de un país o en el respeto y la civilidad de los otros poderes; el Presidente invita a sus cuates y yo creo que eso es algo que no necesariamente da una un sentido de nación”.

El periodista señala que el hecho de que AMLO no invitara al poder judicial ni al legislativo a los festejos patrios es “inquietante” y “peligroso” porque porque le da el sentido de nación a una unilateralidad y no a una colectividad.

“Cuántas veces no nos pasa que alguien no nos gusta, pero pues uno comparte con ellos, es una forma de convivir vivir y estar con nosotros y eso yo creo que es algo que el Presidente desde el principio manifestó y desde el principio, a mí me parece que acaba cometiendo algo, que yo diría no le ayuda en la gobernabilidad”.

