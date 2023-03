Al presidente no le gusta el INAI ni los organismos autónomos

Javier Solórzano habla del veto que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador al nombramiento de dos personas como comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

El periodista señala que el INAI es un instituto que al Presidente no le gusta, “la verdad no le gustan los organismos autónomos, no le gustan porque son autónomos, porque tiene su propio peso, su propia dinámica y su propia circunstancia cotidiana”, explica Solórzano.

El analista señala que el desarrollo de los organismos autónomos tiene que ver con el desarrollo de las sociedades para revisar las acciones de los gobiernos y es algo que sucede en el mundo entero.

“Es importante que el INAI tenga a todos sus integrantes porque eso le permite tener una dinámica; hay muchas demandas ciudadanas respecto a eso; hay cosas que de repente uno se sorprendería de lo que los ciudadanos están sistemáticamente buscando y tienen el derecho de saber lo que ellos quieren de sus gobiernos”. Javier Solórzano

Solórzano indica que a este veto se le pueden dar varias interpretaciones: por un lado, se dice que tiene que ver con que uno de los que estaban ahí ya listos era un personaje muy cercano al coordinador en el Senado de Morena; otros dicen que el Presidente está haciendo tiempo para ver si se puede deshacer del INAI.

“Que todos los organismos autónomos requieren de una austeridad, no hay la menor duda; pero desaparecerlos por principio bajo esta idea de que no sirven o es una burocracia dorada como le quieren hacer al INE no nos lleva a ningún lado porque la paradoja está en que esto forma parte de una dinámica de sociedades que están buscando toda una serie de circunstancias que van desde la transparencia, el acceso a la información y hasta la protección de datos”. Javier Solórzano

El periodista explica que este Gobierno ha caído en el error de que pareciera que todo empieza y termina a partir del 2018, como si el país no existiera antes y todo tuviera que iniciar de cero.