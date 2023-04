Alejandro Solalinde y los migrantes en Ciudad Juárez, “mucho ruido y pocas nueces”

El periodista Javier Solórzano reflexiona en este Jueves Santo sobre tres temas que atañen a México, pero se centra en las cosas que han sucedido respecto al tema de la migración con motivo de la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, donde murieron 40 personas.

En primer lugar “está el tema del Fentanilo con los chinos en donde, los chinos acaban de responder y entonces le mandaron la pelotita a Estados Unidos y a México”, dice Solórzano, quien señala que “también está el caso de Iberdrola que no es un caso de nacionalización porque se trata de un acuerdo en donde hay un intercambio de pasivos y no hay un asunto de seguridad nacional; más bien está haciendo un negocio y está comprando el Iberdrola”.

Sin embargo, el analista se centra en un tercer asunto y es el referente a que “el gobierno está coqueteando de manera no precisa y colocando al padre Alejandro Solalinde, como el señor que va a decir cómo va a ser ahora la política migratoria”.

Y es que, según el experto, Alejandro Solalinde ya logró que por lo pronto se le cambie el nombre al Instituto Nacional de Migración (INM).

Sin embargo, destaca que “van 11 días de la tragedia del horror y resulta que el director del Instituto Nacional de Inmigración no ha aparecido por ningún lado, y esto nos dice mucho porque tampoco han dado cara, ni el subsecretario de Gobernación, ni el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de no ser cuando lanzó a Marcelo Ebrard, que dijo ‘es responsabilidad de él’, y también el propio Marcelo Ebrard, quien sólo dijo al principio ‘ya están detenidos’.

“Me parece que no hay un acuse de recibo y yo creo que o grave es que el presidente no está jugando serio este tema; va a Ciudad Juárez y ve las cosas a distancia e incluso le acaba diciendo a alguien que protesta ‘ya te mandó Maru verdad, mi amor’, y no hay necesidad de eso. Pero, el tiempo pasará y se le juzgará al presidente cuando no tenga todo este cerco que de alguna manera lo protege; porque lo protege la información, la investidura, que esto es muy importante”.

Javier Solózano, periodista