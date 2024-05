Alianza entre Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, ¿para qué?

El periodista Javier Solórzano reflexiona sobre lo que se ha dicho de “se le ha pedido a Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, que se una a la candidatura de Xóchitl Gálvez”.

Ante esto, Solórzano señala que “como suele pasar, Máynez ha dicho ‘mejor que ella se una conmigo porque yo voy subiendo y ella viene para abajo’”.

Sin embargo, el analista va más allá de los dichos y cuestiona si dicha unión “¿vale la pena o no?”, y si “¿hay que entrarle a este terreno o sentarse a debatirlo?”

Esto debido a que considera que “más allá de puntos, simpatías y si crecen o no los candidatos, la práctica política de la oposición encabezada por Xóchitl Gálvez, y la de Jorge Máynez con Movimiento Ciudadano es diferente respecto al ejercicio político pensando como oposición respecto al poder, la 4T y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“A mí me parece que la oposición Xóchitl Gálvez está confrontada al poder, es cosa de ver lo que pasó en el debate, la forma en que se expresa Xóchitl Gálvez, la vehemencia de “peleadora callejera” respecto a Claudia Sheinbaum. Pero en el caso de Máynez a mí no me parece que esté tan confrontado con la 4T, con el presidente y con Claudia Sheinbaum”.

Javier Solórzano, periodista