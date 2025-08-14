Bajan niveles de pobreza en México, pero persisten retos estructurales

GENERANDO AUDIO...

Las más recientes cifras del Inegi, que retoman la metodología del extinto Coneval, muestran una reducción en algunos indicadores de pobreza, particularmente en la pobreza multidimensional, aunque la pobreza extrema sigue afectando a millones, explica en su videocolumna Javier Solórzano.

El análisis parte de la visión del expresidente Andrés Manuel López Obrador y su lema “primero los pobres”, una estrategia que, de acuerdo con Javier Solórzano, ha sido clave más allá de lo ideológico o electoral, pues coloca a los sectores más vulnerables en el centro de las políticas públicas.

“El hecho de que lo planteara como un eje es importante… tenemos que pensar en los más desprotegidos”, señala.

El reporte destaca el impacto de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro o las pensiones para adultos mayores, pero también resalta el papel del trabajo –formal e informal– como motor principal de ingresos para las familias.

El especialista advierte que los avances deben consolidarse como tendencia sostenida, pues la mejora podría revertirse ante un crecimiento económico bajo y presiones presupuestales que amenazan la continuidad de los programas sociales.

La recuperación de la metodología del Coneval permite un análisis más profundo gracias a múltiples variables que facilitan un diagnóstico preciso de la situación.

Este diagnóstico es esencial para diseñar estrategias efectivas, tal como subraya la analogía: “No puedo construir un edificio sin estudiar el terreno; lo mismo pasa con la política social”.

El panorama económico, con alta deuda y recursos limitados, plantea incertidumbre sobre la sostenibilidad de las políticas actuales. Sin embargo, el día en que se presentaron las cifras fue calificado como “un buen día” para pensar en un México que podría mejorar si mantiene la tendencia positiva.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.

