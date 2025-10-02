Balance crítico: luces y sombras de Sheinbaum

GENERANDO AUDIO...

El periodista Javier Solórzano realizó un balance crítico del primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el que reconoció avances en algunos rubros, pero también señaló pendientes y desafíos que no pueden ignorarse.

Un año positivo, pero con pendientes

“Si usted a mí me pregunta qué balance otorga este primer año de Claudia Sheinbaum, yo le diría que positivo, positivo, con sombras”, afirmó Solórzano, quien advirtió que el país sigue enfrentando grandes retos estructurales.

La herencia de López Obrador

Uno de los factores que, a su juicio, sigue marcando la administración es la presencia de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Es una herencia cargada de problemas y circunstancias… la presidenta no lo ve así, pero es evidente”, dijo, recordando temas como el huachicol y la influencia de figuras como Adán Augusto López, a quien describió como “el elefante en la sala”.

Seguridad, educación y economía

Solórzano destacó que hay una nueva estrategia de seguridad que dejó atrás el lema de “abrazos, no balazos”, aunque persisten pendientes en educación y en el presupuesto de las universidades públicas.

En lo económico, consideró que México enfrenta una economía desigual. “El crecimiento es fundamental para la distribución de la riqueza, y no estamos creciendo”, apuntó, citando estimaciones del Fondo Monetario Internacional de apenas 1%.

Corrupción, el gran problema

El periodista subrayó que la corrupción sigue siendo la principal preocupación ciudadana. “La gente plantea que es el gran problema, incluso 75% critica que el Gobierno no avance en esta materia”.

País confrontado y necesidad de conciliación

A pesar de que Sheinbaum conserva popularidad, el país se mantiene confrontado. “Dosis de conciliación no vienen nada mal, y esas pueden empezar en la mañanera”, concluyó.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.