Cárteles mexicanos, bajo la mira de Trump

En su comentario editorial más reciente, Javier Solórzano, dijo que el presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, reiteró su postura de considerar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo que, según él, le permitiría actuar no sólo en territorio estadounidense, sino también fuera de sus fronteras.

Trump señaló que ocho cárteles en América Latina están identificados, de los cuales seis son mexicanos. Destacó que, aunque el Cártel de Sinaloa atraviesa una guerra interna que lo debilita, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene un control “muy marcado en todo el país”.

“Yo me reservo el derecho de actuar, para atacar a estos cárteles y deshacerme de ellos”, advirtió Trump.

El mandatario recordó que esta clasificación le otorgaría una capacidad de maniobra interna que le permitiría implementar medidas drásticas, en concordancia con las leyes de Estados Unidos. Agregó que no sería “tan remoto” que las acciones se extiendan más allá de su país, rememora Solórzano.

El columnista señala que en referencia a la situación en México, se han hecho esfuerzos significativos en materia de seguridad, pero consideró que aún “no se ha metido el acelerador a fondo”. Como ejemplo, mencionó la violencia en Sinaloa, que supera los 300 días, y cuestionó el papel del gobernador tras su secuestro y entrega a autoridades estadounidenses.

Trump también vinculó esta postura con la coyuntura interna de su país. Mencionó la inseguridad en Washington, comparándola con Bogotá o la Ciudad de México, y adelantó que podría desplegar a la Guardia Nacional. Asimismo, identificó el conflicto en Ucrania como otro frente relevante en su agenda.

El analista subrayó que México no debe ver estas declaraciones como algo lejano, sino prepararse y acompañar a la presidenta en defensa de la soberanía. Al mismo tiempo, instó a que el país cumpla con sus propias tareas en materia de seguridad interna.

“Tenemos enfrente a un mandatario que se levanta con ocurrencias, pero que también es un jugador que lanza provocaciones… no podemos soslayar que pueda tomar una decisión drástica con nuestro país”, puntualizó.

Finalmente, advirtió Solórzano que la seguridad nacional sigue siendo la tarea pendiente y que cualquier cambio en la estrategia debe consolidarse para enfrentar los desafíos actuales.

