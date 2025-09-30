Caso CCH Sur refleja la violencia en la UNAM y en México

GENERANDO AUDIO...

El periodista Javier Solórzano señaló que la UNAM enfrenta una crisis de seguridad que la ha obligado a cerrar varias escuelas y preparatorias, entre ellas la Prepa 8 y el CCH Sur, trasladando sus actividades académicas a la modalidad virtual.

“La UNAM ha tomado decisiones que no son nada gratas… cerrar sus instalaciones y llevar a cabo el proceso educativo a través del método virtual”, afirmó.

Solórzano explicó que dentro de las instituciones universitarias se han gestado expresiones políticas y sociales que derivan en actos de violencia, agravados por amenazas externas. “Vivimos en una sociedad en donde hay violencia y, ¿sabe qué? Hay otra variable que es impunidad”, subrayó.

El caso más grave ocurrió recientemente en el CCH Sur, donde un estudiante asesinó a otro en un conflicto personal. “Un joven tenía dificultades reales con dos compañeros… y optó por acabar con la vida de uno de ellos”, relató el periodista, al advertir sobre la vulnerabilidad que siente la comunidad universitaria tras el hecho.

El comunicador también recordó que la UNAM ha sido objeto de ataques políticos en años recientes: “La UNAM merece muchas discusiones y cambios, sí, pero ha sido muy atacada, empezando por el sexenio pasado, entre un Conacyt que iba persiguiendo investigadores antes que hacer su trabajo, con un presidente que la acusaba neoliberal cuando ni siquiera se ha metido en un salón de clase durante fácilmente 30 años”.

Finalmente, justificó la decisión de cerrar instalaciones como una medida inevitable: “Si están las amenazas, algo puede pasar y la UNAM no se lo puede permitir… es nuestra caja de resonancia”, concluyó.

