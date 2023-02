¿Cómo podría impactar el “Caso Genaro García Luna” a la vida política de México?

Genaro García Luna, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública, fue declarado culpable por tres cargos de narcotráfico, uno de falsas declaraciones a la autoridad estadounidense y uno por participación con una organización criminal, por lo que el próximo 27 de junio recibirá sentencia, lapso en el que su caso podría mover a la vida política de México, según el periodista Javier Solórzano.

¿Cómo podría impactar Genaro García Luna a la vida política de México?

En videocolumna, el colaborador de UnoTV.com considera que desde el momento en que se leyó el veredicto de 12 personas que declararon culpable de 5 delitos a Genaro García Luna hasta que se le dicte sentencia podrían pasar muchas cosas al interior del país, fomentadas principalmente por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El propio presidente anda alentando ‘ándale, ponte de testigo protegido’ a Genaro García Luna para que cuente todas las relaciones que tuvo a lo largo de su administración como encargado de Seguridad (…) y no se puede pasar por alto, en cargos de esa naturaleza nadie actúa solo”. Javier Solórzano

En cuanto a la posibilidad de que el exfuncionario mexicano participe como testigo protegido, nuestro columnista cree que se trata de una posibilidad remota. “El tema de la Seguridad es uno delicado siempre”, considera.

¿El actual Gobierno podría verse implicado con el exfuncionario?

Javier Solórzano contempla que, considerando la historia de México, aquellos que están desde el Gobierno clamando la rendición de cuentas de Genaro García Luna podrían “salir embarrados” en un futuro, aunque las presuntas responsabilidades de la actual administración no se sabría hasta dentro de mucho tiempo.

“Quienes están fustigando y señalando, en un futuro pueden ser los fustigados y señalados (…) tarde que temprano es muy difícil que alguien no salga quemado. ¿Este sexenio saldrá no quemado? Es una cosa que hoy no podemos plantearnos porque hay mucha información que no conocemos, tenemos que verlo en el paso del tiempo”, asegura.

¿Cómo afectará Genaro García Luna en materia electoral?

El desenlace del juicio de Genaro García Luna “ya es un factor interno de peso” que podría ser utilizado por Morena en campañas electorales, pues incluso se habla de que ya han pedido la desafiliación del Partido Acción Nacional (PAN) y nuestro especialista considera que va a pesar en las elecciones.

“En el corto plazo están el Estado de México y Coahuila, y en el mediano plazo está el 2024. Éste es un factor que no se puede perder de vista y que si a alguien le pega es a la oposición. Si alguien puede sacar la cara es el partido mayoritario y el Gobierno”. Javier Solórzano

¿Cómo podría perjudicar a la marcha a favor del INE?

Desde la perspectiva de Solórzano, la marcha a favor del Instituto Nacional Electoral (INE) del próximo domingo 26 de febrero ha sido severamente señalada a raíz del veredicto en Estados Unidos contra uno de los funcionarios fuertes en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

“La clave está hacia qué va la marcha del próximo domingo (…) puede ir directamente contra los cambios que han hecho al INE, pero es evidente que se va conjuntando una marcha que tiene que ver en una oposición real al Gobierno y al presidente”, dijo nuestro experto.

En este sentido, el presidente López Obrador podría desprestigiar a la movilización para reforzar su discurso ya de por sí fuerte por el caso de Genaro García Luna. “¿Qué va a pasar en la marcha del domingo?”, es la pregunta que suelta Javier Solórzano.

“No tengo muy claro qué puede pasar, parece ser que va a ser grande, pero también debe dirigir sus objetivos porque estamos con el ‘INE no se toca´, en suma, ‘García Luna fuera´en el ámbito directo de la Justicia porque ya ha quedado declarado culpable”. Javier Solórzano

En suma, el caso de Genaro García Luna ha venido a impactar al Plan B de Andrés Manuel López Obrador, a la marcha opositora, sin olvidar el Aniversario de la Invasión de Rusia a Ucrania. “Vamos viendo desenlaces, muchas cosas quedan en curso, otras tienen desenlace”, remata.