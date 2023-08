¿Cómo va el escenario político rumbo a las elecciones de 2024?

El periodista Javier Solórzano reflexiona sobre el escenario político electoral rumbo a las elecciones de 2024.

De acuerdo con Solórzano, en el caso de “las ‘corcholatas’ empieza como a crearse una corriente de opinión, que no es casual, de que Claudia Sheinbaum será la candidata, será la ganadora del proceso de las ‘corcholatas’, el 6 de septiembre”.

Esto, dice el periodista, “le quitaría un problema al presidente Andrés Manuel López Obrador, que podría eventualmente potenciarse debido a la actitud de Marcelo Ebrard”.

“Marcelo Ebrard no dirá mucho más de lo que dice, seguirá quejándose de un lado a otro lado, pero volverá a pasar la misma situación que ha pasado en ocasiones anteriores […] y entonces acabará quedándose. Yo no lo veo fuera de Morena salvo que haya nueva información o haya rompimientos muy bruscos. Pero me parece que ‘la suerte está echada’”.

Javier Solórzano, periodista