¿Con quiénes gobernará quien gane en 2024?

Javier Solórzano señala lo que está sucediendo a meses de la elección y sobre la capacidad de reacción de la oposición ante los embates del gobierno, tal como está pasando con Xóchitl Gálvez o lo que se ha dicho de Santiago Creel.

Y señala que podrán sortear esto en la medida que no tengan hechos de corrupción y que seguramente los van acusar de cosas pequeñas.

El periodista menciona que hay que ir pensando en las ganadores, que podrían ser Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, y ver quiénes las acompañarían en sus gobiernos.

Solórzano dice que Gálvez no puede estar pensando en regresar a ese “pasado” que los votos expulsaron y que aún no hay una clase política emergente y en Morena no se alcanza apreciar.

“Morena está en el poder y el poder siempre da esas alternativas, porque es la ambición, tener un cargo”. Javier Solórzano

En cuanto a Claudia Sheinbaum, Solórzano asegura que su equipo es el del Gobierno de la Ciudad de México, y recuerda el caso de la directora del Metro, y trae a colación los nuevos aliados que están surgiendo, como algunos gobernadores.

El periodista asegura que las cosas se pondrán rudas en los procesos y se cuestiona si los que gobierna están dispuestos abrir la puerta y entender que tienen que tener a los más capaces.

Javier Solórzano termina su columna asegurando que “lo que viene para el país son momentos muy difíciles” y recuerda lo que está pasando con el sistema de salud, educativo y con la seguridad.

