Economía estancada y cifras infladas marcan el primer informe de Sheinbaum

Javier Solórzano analizó el acto político encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado domingo, con motivo de su Primer Año de Gobierno, y señaló las inconsistencias entre el discurso oficial y la realidad económica del país.

“El domingo lanzó un acto político, acarreados, es inevitable”, expresó Solórzano, quien además ironizó sobre la cifra de “cuatrocientas mil personas” reportada por las autoridades capitalinas. “No sé dónde las metieron… significaría cinco estadios Azteca llenos”, cuestionó.

El periodista sostuvo que, aunque el Gobierno intenta mostrar una imagen de fortaleza, los desafíos económicos son evidentes. “No se va a crecer al 1.2, no se va a crecer al 1, es muy probable que se crezca al 0.6”, afirmó. Según Solórzano, la falta de inversión extranjera nueva y la incertidumbre en la relación con Estados Unidos amenazan la estabilidad económica del país.

“El consumo echa a andar toda la dinámica, pero para que haya consumo se requiere empleo”, explicó, insistiendo en que el crecimiento es fundamental para la salud financiera de México. “Hay quienes dicen que no es importante crecer mucho, pero claro que lo es, hombre, ¡es importantísimo!”, subrayó.

Además, criticó que el presupuesto federal carezca de visión y sea “un presupuesto con tintes estáticos”, enfocado en mantener el estatus quo ante la falta de recursos. “No propone, no tiene perspectiva”, lamentó.

Solórzano concluyó su comentario recordando que los problemas de economía, salud, educación y seguridad continúan siendo los grandes pendientes de la administración. “La seguridad nos tiene materialmente atrapados sin salida”, dijo, en alusión al principal reclamo de la ciudadanía.

