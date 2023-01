El Conacyt, la ciencia y el actuar del gobierno federal

En su columna de este día, Javier Solórzano dice que el sexenio de López Obrador ya está llegando a su fin y naturalmente se entra en un proceso en donde el presidente, a pesar del gran poder que tiene, inevitablemente se va diluyendo debido a la transición y empieza a compartir algunas decisiones.

“El presidente meterá toda la velocidad este año en todos los asuntos que quiera, como en el plan B, la relación con Estados Unidos y muchos temas que el presidente no ha podido, en algunos casos por el Legislativo, porque no encuentra una mayoría para muchas propuestas, y en el asunto de la ciencia buscará echarle toda la caballería”. Javier Solórzano

La importancia de la ciencia y su papel en la administración actual

Javier Solórzano menciona que el tema de la ciencia es muy importante y ver de qué se trata, se puede calificar a la ciencia como neoliberal o conservadora y los que se dedican a ella sabrán que tiene el método científico para experimentar y observar las cosas y que en este campo nada está regalado.

“Si se quiere ser investigador o trabajar en el quehacer científico esto pasa por muchos escrutinios para poder forma parte de la comunidad científica; no es fácil serlo, se requiere de un conocimiento”. Javier Solórzano

El periodista señala que la ciencia es un campo muy vigilado, aunque puede tener irregularidades como en otros campos, pero éste es muy disciplinado, que requiere un trabajo escrupuloso, requiere de conocimiento, de quienes lo hacen tengan todo un trabajo escolar y académico a lo largo de su vida y que se quiere cambiar todo esto para colocar a los científicos en otra dinámica.

Solórzano asegura que a raíz de esto el Conacyt se ha defendido diciendo que su proyecto no es como dicen, que es “infodemia” y acaba diciendo que le quieren quitar privilegios.

“Si se discute sobre la ciencia lo importante sería que se hiciera como en todo los casos: colegiada, colectiva, que haya muchas voces que escuchar y que se escuche a quienes eventualmente piensan diferente”. Javier Solórzano

Ante esto, el periodista menciona que el Conacyt y su directora se han cerrado de tal manera que están en el “voy derecho y no me quito”, “a mí me interesa un trabajo científico y como tal como yo lo considero que tiene mucho que ver con un gobierno y con un proyecto de gobierno”.

“Es lo peor que puede pasar cuando las cosas se lanzan a una especie de burocracia oficial en donde todo tiene que ser pensado así, donde los medios de comunicación tiene que estar al servicio de quien gobierna, los empresarios; todo, se pierde la idea de la pluralidad y la idea del análisis de la investigación y sobre todo los resultados y de transformación”. Javier Solórzano

Javier Solórzano dice que este es uno de los temas que trae el presidente en la mira y además la directora del Conacyt responde más con adjetivos que con razones.