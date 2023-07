El estado de la polarización en México hoy

El periodista Javier Solórzano cree que el actual estado de las cosas en el país “marca inevitablemente, terrenos de polarización”. Esto debido a una serie de acontecimientos que han ocurrido en los últimos días.

Si bien, Solórzano sostiene que “a lo mejor en algunas en algunas zonas del país o en algunos lugares se nota menos y en otros más [la polarización]”, debido a que “no todos pensamos igual y eso es lo que fortalece la diversidad”.

Lo cierto es que asegura que “la polarización genera no necesariamente buenos debates porque las cosas en el país se han ido cerrando y particularmente se han ido cerrando desde Palacio Nacional. No hay posibilidades de debate”.

Un ejemplo de esto es, según el periodista, “lo de Estela de Carlotto, la gran lideresa de las Madres de la Plaza de Mayo que perdieron a sus hijos en la dictadura argentina de los años 70 y que fue a Palacio Nacional”.

“A mí me parece que fue buenísimo que fuera, pero ahí hay algo, las madres mexicanas que han perdido a sus hijos o que los tienen desaparecidos dicen bueno, ‘porque él por qué va ella y no voy yo y por qué no me escucha Señor Presidente’”.

Javier Solórzano, periodista