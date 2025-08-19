El futuro del deporte de América está en Asunción

GENERANDO AUDIO...

El periodista Javier Solórzano comentó desde Asunción, Paraguay, donde se celebran los Juegos Panamericanos Junior, una competencia que reúne a las jóvenes promesas del deporte continental.

“Aquí están quienes hoy son los que mañana estarán en los Juegos Panamericanos de Perú, el año que entra, y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles”, afirmó Solórzano, destacando la relevancia del evento como semillero de talento deportivo.

En su balance, subrayó que Brasil y Colombia han llevado delegaciones completas, mientras que México presenta “buenos deportistas sin la menor duda”, aunque no con todo su potencial. Sobre Estados Unidos y Canadá, señaló que llegan “un poquito más a la baja”, debido a los múltiples compromisos de sus atletas.

El periodista no sólo habló del nivel competitivo, sino también del sacrificio detrás de cada atleta. “¿Quiénes son los que llevan a primera hora en la mañana a los deportistas? ¿Quiénes son los que de repente les dan dinero para que puedan comprarse el traje de baño o los tenis? Pues son las familias”, expresó, resaltando el papel fundamental de los hogares en la formación de los jóvenes deportistas.

En cuanto a México, informó que hasta el momento se encuentra en el cuarto lugar del medallero, aunque advirtió que los resultados dependerán de cómo se cierre la competencia. También reflexionó sobre la importancia de que los países inviertan en infraestructura y políticas deportivas sólidas.

“Si un país toma en serio el deporte, le va bien. Pero si no, o si se andan peleando entre los dirigentes, como suele suceder en el nuestro, allá en México, pues no pasa mucho”, criticó.

Sobre Paraguay, anfitrión del evento, destacó la organización y la inversión en infraestructura. “Es una infraestructura que se hereda… muchos niños y niñas querrán ser como ellos”, dijo, en referencia al impacto positivo que puede dejar en las nuevas generaciones.

Finalmente, apuntó a la disputa entre Brasil y Paraguay por convertirse en sede de los Juegos Panamericanos de 2031, lo que marcará un nuevo capítulo en la proyección deportiva de la región.

