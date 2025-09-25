El huachicol, el fraude que sigue consumiendo a México

GENERANDO AUDIO...

Para Javier Solórzano, el huachicol no ha desaparecido como se aseguró en sexenios pasados, sino que se ha transformado en un problema aún más complejo. En su videocolumna, recuerda que el expresidente Andrés Manuel López Obrador afirmó con un “pañuelito blanco” que el tema estaba resuelto, por lo que califica esa postura como “una mentira flagrante”.

El problema ya no es solo de piquetes en ductos y venta ilegal de gasolina, considera Solórzano. Hoy, existe lo que se conoce como huachicol fiscal, un esquema mucho más amplio de evasión y corrupción.“Al huachicol lo tenemos ya como parte de nosotros. Ya se convirtió en uno de los problemas como el narcotráfico”, expresa el periodista.

El caso de Altamira, en donde se encontraron cerca de 10 millones de barriles en el puerto, muestra la magnitud del problema. A pesar de la llegada de la policía y el ejército, no hubo detenidos, y tiempo después se supo que “pasaba por altos mandos de la política y de la Marina”.

La ausencia presidencial

El comentarista habla sobre episodios como la explosión en Tlahuelilpan, que dejó decenas de muertos, y la visita fallida a Acapulco durante un huracán. En ambos casos, cuestiona la ausencia presidencial, señalando que la sola presencia de un mandatario puede movilizar ayuda y dar visibilidad a las tragedias.

El problema no se reduce a individuos, por lo que Solórzano cuestiona si la actual presidenta está dispuesta a enfrentar las estructuras completas detrás del huachicol: “La gran pregunta es ¿la presidenta está dispuesta a atender lo que pasa en Marina, no solo con los marinos que han muerto o los que están detenidos, sino toda la estructura que permitió este movimiento?”, se preguntan Javier.

La crítica es clara: el huachicol sigue siendo un fraude vivo en la sala del país, con implicaciones que van desde el crimen organizado hasta la corrupción en las más altas esferas del poder.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.