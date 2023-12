El “oso” de Movimiento Ciudadano y de Samuel García

Javier Solórzano dice que acabó bien o mal el “oso” de Samuel García, gobernador de Nuevo León, que pidió licencia, hubo cambio en esa fecha, y eso generó una serie de problemas y vericuetos legales.

“Las cosas al final terminaron en los terrenos que habían surgido y no estar buscando un gobernador por aquí y por allá”. Javier Solórzano

El periodista recuerda que Samuel García se queda los años que le faltan en el cargo y que “nos vemos en el 2030” y también en ese marco de cosas surgieron muchas desinformaciones.

Javier Solórzano menciona que esto pasó por algunas cuestiones legales y otras fueron por contradicciones en la que caen los políticos.

El periodista recuerda lo que dijo Samuel al jurar que él no haría lo que hizo el Bronco, y que todo lo contrario, que gobernaría los seis años que para “eso me pusieron”, pero a la mera hora dijo “ya me voy” y luego lo acomoda todo para decir que “aquí me quedo como gobernador de Nuevo León como se los prometí”, pero esto fue resultado después de que le metieron un “cuatro”.

Javier Solórzano también señala que Movimiento Ciudadano de alguna manera quedó tocado, dicen que no, y andan haciendo cuentas alegres, pero saben muy bien que un partido que se presumía que estaban dedicados a la legalidad, que no iban adelantar tiempos, que no iban a transar, y acabaron haciendo una serie de irregularidades comprobadas en una candidatura a la Presidencia.

“Y ahora tiene que decidir quién será su candidato o candidata a presidente y es una pena que Patricia Mercado diga que no porque sería una gran ‘animadora'”. Javier Solórzano

El periodista menciona que entramos en el terreno de especulación, se habla de Juan Zepeda, pero hay de dejar el asunto hasta el 20 de enero para ver qué es lo que sucede.

Apoyo presidencial hacia Samuel García

Javier Solórzano dice que el presidente estuvo alentando todo el tiempo a Samuel García y fue para dividir el voto para que Claudia Sheinbaum se vea indirectamente beneficiada y pensar en la clase media.

“El presidente tiene un punto de partida respecto a la clase media: en lo general, la clase media no está con el presidente; es una de las más afectadas”. Javier Solórzano

El periodista finaliza su columna señalando que por lo pronto el “oso” de Movimiento Ciudadano y de Samuel García queda como un antecedente y ojalá dicho partido entre en otra dimensión, porque hay algo claro: si algo no quiere Movimiento Ciudadano es hacer alianza con el Frente “se ve más cerca de Morena que del Frente”.

