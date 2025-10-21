El PAN se relanza… ¿Sin rumbo?

GENERANDO AUDIO...

En su más reciente colaboración, Javier Solórzano analiza el complejo panorama político en México, marcado por la fortaleza de Morena y el debilitamiento de la oposición, particularmente del Partido Acción Nacional (PAN). El periodista comienza su reflexión destacando que “es incierto el futuro para la oposición porque la oposición se mueve ya en dos aguas”.

Para Solórzano, la oposición se ha reducido al punto de la irrelevancia política, al perder territorios y liderazgo. “El PAN dice que se relanza, pero su relanzamiento es igual de incierto que su futuro en las elecciones”, señala con ironía. En contraste, Morena ha logrado consolidarse y “su simple presencia hace, en muchas ocasiones, que se triunfe”.

El comunicador advierte que el país atraviesa un cambio de régimen, donde Morena y el Gobierno Federal controlan “el poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y están a nada de controlar el poder electoral”. Esta concentración de poder, afirma, deja a la oposición con poco margen de acción.

Incluso, menciona casos locales como Poza Rica y Veracruz, donde critica la soberbia de algunas autoridades morenistas; pero también la falta de sensibilidad del PAN al “relanzarse en medio de inundaciones”.

El PAN: sin renovación ni rumbo ideológico

Sobre el partido blanquiazul, Solórzano señala que su dirigencia repite “las mismas caras, las mismas personas que han sido un factor importante para que el PAN no avance”. Además, apunta que el partido busca un giro hacia la derecha, inspirado en tendencias internacionales, pero que “como tal acá está muy difícil, porque Morena avanza y tiene territorio”.

El analista concluye con una advertencia: la oposición no sólo debe ganar elecciones, sino recuperar credibilidad. “Los que han avanzado quieren concentrar el poder, ser dueños del balón, del árbitro y de la cancha”, resume, describiendo un escenario donde el poder político se concentra cada vez más y la oposición apenas intenta sobrevivir.

