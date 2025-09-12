El riesgo del huachicol fiscal en México no desaparece

GENERANDO AUDIO...

El periodista Javier Solórzano advirtió en su espacio de opinión que el huachicol fiscal sigue siendo uno de los grandes problemas del país, pues no ha desaparecido y está directamente ligado a hechos de corrupción.

“El tema del huachicol no se ha podido, no va a desaparecer. Es muy importante tenerlo como un centro, el huachicol fiscal, por innumerables razones”. Javier Solórzano

El impacto del huachicol

Solórzano explicó que se trata de un problema de dinero y corrupción que afecta de manera directa a la nación.

“Son hechos de corrupción que pasan por autoridades… ahí pasó algo que se dejó crecer y que avanzó y avanzó”.

Javier Solórzano

AMLO y la narrativa presidencial

En su análisis, recordó las declaraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguraba que todos los hechos de corrupción pasaban por la presidencia. Para el periodista, este discurso “acabó atrapando a López Obrador, materialmente colgándolo”, porque abrió la pregunta sobre qué tanto sabía y qué acciones tomó frente al problema.

“Dijeron aquí, en lo que corresponde a las cosas que pasan en este país, los hechos de corrupción, todas, dijo, todas pasan por la presidencia”. Javier Solórzano

Capacidad de maniobra de la presidenta

Solórzano también destacó que la actual presidenta cuenta con una oportunidad inédita para enfrentar el huachicol, ya que no está directamente vinculada con hechos pasados:

“Ella tiene capacidad de maniobra para tomar decisiones. La clave es el riesgo”. Javier Solórzano

En su opinión, este es un buen momento para actuar de manera directa y no dejar que el problema siga creciendo.

“Por lo pronto sí hay personajes que han sido mencionados de ahora y de antes… tarde que temprano, acabó pasando lo que se dijo desde hace dos años”. Javier Solórzano

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión” son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.