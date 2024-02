El termómetro electoral lo tiene el Presidente y a Xóchitl Gálvez le pesan los partidos de la alianza

Javier Solórzano habla de que las campañas presidenciales están por arrancar ante un panorama donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador es quien ha llevado el termómetro electoral mientras que para Xóchitl Gálvez le pesan mucho los partidos políticos que la abanderan.

El periodista señala que el Presidente ha estado haciendo campaña desde que inició su periodo de gobierno y el ha sido el que ha marcado la agenda electoral desde que se adelantó a todos al hablar de las “corcholatas”.

Mientras que la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, no queda muy claro dónde anda.

“¿Qué es lo que pasa con la oposición? Que el Presidente sigue teniendo el termómetro de lo que pasa en el país, nos puede gustar o no (…) lanza 20 reformas y Claudia Sheinbaum inmediatamente dice que las va a utilizar como parte de su campaña y que van ser pieza toral de su campaña”. Javier Solórzano

Sobre la figura de la candidata del oficialismo, Solórzano señala que tiene una ventaja y si alguien la puede desdibujar no es la oposición, sino el propio Presidente que no le concede su espacio natural como candidata y se va trepando día con día en su campaña, aunque no lo haga explícitamente.

Respecto a la oposición, Solorzano señala que parece que no tienen claro que el presidente siga teniendo el termómetro del país y el principal problema para Xóchitl es el entorno porque son muy mala marca los partidos que componen el frente y eso va pesando en el ánimo de la gente.