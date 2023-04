Elecciones de Coahuila 2023: las conclusiones del primer debate entre los candidatos a la gubernatura

El primer debate entre los cuatro candidatos por la gubernatura de Coahuila que se disputará en las próximas elecciones dejó varias conclusiones para el periodista Javier Solórzano, encargado de moderar el encuentro entre aspirantes, destacando que se trató de un evento “muy interesante”.

En videocolumna para UnoTV.com, nuestro colaborador comienza precisando que los cuatro candidatos que se disputarán la gubernatura de Coahuila en las Elecciones de 2023 son hombres: Ricardo Mejía, del Partido del Trabajo (PT); Manolo Jiménez, de la alianza PAN-PRI-PRD; Lenin Pérez Rivera, de la alianza PVEM-UDC y Armando Guadiana, de Morena.

En cuanto al debate, la principal vertiente es lo que dijo cada uno de los candidatos, empezando por el morenista Armando Guadiana “quien jugó mucho con las cosas, sabedor de su pasado”, mientras que Ricardo Mejía, lanzó al menos dos afirmaciones fuertes que impactaron a Solórzano.

Por otro lado, señala el caso de Manolo Jiménez, quien “sabía que iban a ir tras él”, por lo que se lanzó con propuestas a pesar de tener pocas probabilidades de ganar las Elecciones de Coahuila. Finalmente, dice que Lenin Pérez “hizo dos o tres reflexiones sobre la mujer y la educación”.

Javier Solórzano destacó que el primer debate por la gubernatura del estado fue organizado por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y los partidos políticos, un factor importante al considerar que no se perdió el control a pesar de las descalificaciones entre los cuatro candidatos, aunque enfatiza el hecho del público en este tipo de eventos.

“Es una variable a pensar: ¿los debates deben tener público o no tener público? Es muy difícil que en un debate, por ejemplo, un candidato haga una arenga refiriéndose a los otros candidatos desacreditándolos o acusándolos. ¿Qué hace el público? Los resortes empiezan a surgir y se pierde el control momentáneamente”, dijo nuestro columnista.

Desde la perspectiva del analista político, lo más importante de los debates, incluyendo el previo a las Elecciones de Coahuila, es la televisión que lo transmite al estado, mientras que en el lugar de los hechos sólo hay entre 300 y 400 personas. “Aunque esto no significa que deban ser cerrados”, dice.

Desde la perspectiva de Javier Solórzano, los candidatos a la gubernatura de Coahuila que se batirán en las Elecciones de 2023 no pueden mostrarse sorprendidos por nada de lo que sucediera en el primer debate, pues son sus propios partidos y equipos los que se ponen de acuerdo para organizar sus reglas.

“Pasaron varias cosas, sin duda alguna, interesantes. A mí me parece que se avanzó bastante, pues los moderadores no pueden ser cuentatiempos, deben tener un papel más activo, pero no son el centro. El centro son los debatientes, pero los que hablan deben también ceñirse a los planteamientos que el mismo proceso establece”.

Javier Solórzano