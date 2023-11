En la reconstrucción hay que pensar en los acapulqueños

Javier Solórzano dice que el tema Acapulco sigue siendo central y asegura que sí se ha avanzado, un poco, pero una cosa es la narrativa y otra cosa muy distinta es lo que está pasando.

El periodista asevera que la narrativa del gobierno de “que nos vemos en diciembre y veremos que pasaremos una buena Navidad” no será posible y no es que uno no quiera, todo lo contrario, pero no se puede por las cosas que están sucediendo.

Solórzano recuerda que se ha llegado hablar de que la velocidad que agarró el viento del huracán Otis, ha sido de los más fuertes en los últimos 50 u 80 años.

Sin embargo, el periodista menciona que el gran asunto sigue siendo “si se actuó a tiempo”, cuestionamientos que llegan a ser odiosos, pero son preguntas que no se tienen que dejar de hacer.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Javier Solórzano asegura que dichas preguntas “nos lleva a la delimitación de responsabilidades, que no hicimos bien, qué tenemos que hacer, porque si se presentó una vez, no tenía que repetirse”.

También dice que por más que los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han hecho un gran trabajo costará mucho trabajo “iluminar” Acapulco.

“Quienes deben de hacer un gran esfuerzo, lo están haciendo, pero aquí el gran tema es cómo le vamos a entrar a la reconstrucción”. Javier Solórzano

Sobre la reconstrucción, Javier Solórzano asegura que ésta no es posible sino hay primero, como eje central, los acapulqueños “ellos son los que hacen Acapulco, son los que hacen la fiesta de las noches, ellos son quienes hacen la atención en los hoteles, en los departamentos, en los condominios, en los pequeños y grandes hoteles, en la playa”.

Javier Solórzano finaliza su columna enfatizando que “es un todo que hay que ver de manera integral, pero todo ese integral, tiene que tener ‘focos rojos’ en lo que corresponde a los acapulqueños, de ahí se empieza porque todavía están en absoluta desventaja”.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.