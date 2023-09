Entre el tema de la migración y el narco, Chiapas está en el centro de atención

Javier Solórzano explica que los problemas de narcotráfico y migración que se viven en Chiapas no es casualidad sino un problema de muchos años.

El periodista señala que lo que se vive en Chiapas es un asunto de mayor dimensión y explica que el tras el levantamiento armado del Ejército Zapatista en 1994 hubiera dejado lecciones sobre la existencia del indigenismo, de la pobreza, de todas las contradicciones sociales en las que vivimos.

Los últimos dos sexenios Chiapas ha sido gobernado por el Partido Verde y Morena, donde todas las contradicciones se vinieron encima de nuevo. Se ha regresado a prácticas como desatender algunas zonas que son prioritarias, la más importante es la de la seguridad y está la pobreza como un eje.

El periodista señala que hay una serie de circunstancias que han conformado el estado de las cosas en Chiapas como que es una frontera con Guatemala, por ahí pasa la droga y empiezan a darse fuerte los carteles de la droga.

“Lo que pasó este fin de semana donde aplaudían al cártel de Sinaloa, puede haber mucho de una puesta en escena, pero no se puede negar lo que estaba pasando ahí y a eso hay que agregar el tema migratorio”.

En cuanto al tema de migrantes en Tapachula debe haber entre 50 y 80 mil personas varadas que es un flujo que no para, se habla que están llegando cerca de mil o dos mil personas al día.

“Tenemos un problema que no se resuelve, porque el Gobierno muestra una forma de resolverlo a través de la palabra, pero no a través de las acciones, por ejemplo, este día que es 26 de tenemos entre nosotros el tema Ayotzinapa, que ya vimos que no se va a resolver y ya mañana tenemos el 27 que se cumplen seis meses que 40 migrantes murieron calcinados en una estación migratoria que más bien parecía una cárcel”.

Javier Solórzano