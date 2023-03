¿Hay crisis diplomática entre México y EU?

Javier Solórzano habla del toma y daca que se vive actualmente entre el gobierno mexicano y los Estados Unidos y cuestiona si hay una crisis diplomática entre ambos países.

El periodista señala que el principal problema es en materia de seguridad, pero este tema tiene que ver directamente con el tema del fentanilo, porque Estados Unidos cada vez tiene más claridad respecto a uno de sus principales problemas que es el consumo de drogas.

El periodista señala que ver el problema de una manera unilateral es perder de vista la perspectiva de las cosas y alejarse de cualquier tipo de solución.

El analista explica que el problema es bilateral, aunque Estados Unidos diga “resuelvan el problema porque ya nos está afectando mucho y arreglenlo allá”.

El periodista explica que se viven momentos complicados, que no se ve una solución integral pero sí se puede atemperar el problema; la visita de legisladores a Palacio Nacional, la presencia de Marcelo Ebrard arengando a las y los cónsules para que defiendan a México.

“La gran pregunta es si México realmente está haciendo las cosas o no; muy compleja la relación bilateral pero es el momento de la serenidad, la prudencia y la firmeza. Y no hay que permitir cualquier intromisión en nuestros asuntos como nosotros tendremos que ser cuidadosos y meternos en asuntos que no son los nuestros, por eso me pregunto ¿hay o no crisis?, pues ya veremos”.

Javier Solórzano