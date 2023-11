“Hay pendientes en Acapulco y le faltó sensibilidad al presidente”: Solórzano

El periodista Javier Solórzano dedica su reflexión de este jueves a la tragedia en Acapulco a causa del huracán Otis, y es que, para el experto, existen una serie de acciones que denotan y hacen pensar que las cosas en el puerto turístico están mejor, como quitar “la categoría de emergencia”, pero no es así. Además de que destaca faltó “sensibilidad” por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Han pasado muchas cosas en los últimos días que vale la pena consignar, se le quitó la categoría de emergencia a dos municipios, Acapulco y Coyuca de Benítez, debido a que se piensa que ya se cumplió con toda una serie de circunstancias que tienen que ver con los apuros que están viviendo estos dos municipios. Esto se lo planteó porque es evidente que al quitar esta categoría, pareciera que el problema está resolviéndose”. Javier Solórzano, periodista

Sin embargo, Solórzano dice que “estamos lejos, muy lejos de resolverlo”, ya que, lo ocurrido tras el huracán Otis en Acapulco “no tiene que ver con voluntades, sino que tiene que ver con hechos concretos y la importancia de que la población misma sienta que están con ella y que […] el gobierno esté ahí”.

Sobre las encuestan que califican el actuar de las autoridades en Acapulco, el experto dice que “éstas están ‘muy equilibradas’ sobre si el si el Gobierno ha actuado bien o no. Pero la impresión que queda es que, en Acapulco no están pasando los mejores días para el presidente, en buena medida por lo que él declara y dice”.

“Ayer hablaba con esta idea de que él no se acerca, no va ahí entre la gente porque le van a poner a 10 o 12 provocadores y los van a atacar y nadie va a ningunear al presidente. Pero estos ataques al presidente primero pasan […] por la actitud misma del presidente”. Javier Solórzano, periodista

La capacidad de respuesta del gobierno y la sociedad civil en Acapulco

Para nuestro colaborador, “el presidente en un inicio pudo haber ido a Acapulco en lugar de no llegar y pararse en una de las carreteras en donde estaba muy difícil poder transitar y acabó no llegando Acapulco, hasta donde se sabe”.

“Luego iba a Acapulco pero nada más para saber cómo van las cosas, pero no tuvo un plan de emergencia en donde fuera el centro o fuera su gabinete el centro como creo en buena medida debe haberse hecho”, agrega.

Solórzano aclara que “esto no significa que no haya ayuda, que no se haya trabajado en eso. Pero […] hoy la gente en Acapulco tiene una visión de que la mayor ayuda que ha habido es de los ciudadanos, no es por parte del gobierno”.

“En sentido estricto donde está buena parte de la ayuda, lo dice la ciudadanía es en la sociedad civil”. Javier Solórzano, periodista

Para el periodista, “en Acapulco hay muchos pendientes todavía y querer colocarlo bajo una condición de que las cosas empiezan a caminar, entiendo por qué, pero no podemos minimizarlo, porque al hacerlo le perdemos el diagnóstico más efectivo que tiene la situación que se vive en el puerto”.

“Sabemos muy bien que, si nos metemos a un proceso en donde se está, sistemáticamente, revisándose, investigándose, viendo cómo está la gente, las cosas son muy diferentes. Pero sí, de repente se empieza a decir bueno ‘pudo haber sido peor, tuvimos suerte, etcétera’, la verdad es que son expresiones que para la población son muy fuertes, porque pues fue una devastación que alcanza al 85%, aunque hay quienes dicen que alcanza el 100%”. Javier Solórzano, periodista

Falta sensibilidad hacia Acapulco

Javier Solórzano sostiene que “el presidente sabrá porque no va, pero hubiera sido muy importante que fuera desde el principio y es obvio que ahorita no está en condiciones de poder ir, porque ya hay una historia y, es la que le quieren recordar sistemáticamente al presidente cuando, incluso, le dicen ‘ya verán en las elecciones’.

“Hay una palabra que luego define las cosas: ‘sensibilidad’”, y es lo que cree el experto que faltó en Acapulco. “No faltó la atención inmediata, muy caótica al principio, pero ahí la sensibilidad faltó”, dice.

“Siempre estar entre la gente y más para un presidente como éste que presume mucho de eso y que su historia está acompañada de eso, pues el no haberlo hecho, más que cobrar o no deja ahí un dejó como de ¿por qué tan insensibles?”. Javier Solórzano, periodista

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.