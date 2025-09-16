Histórico: la primera presidenta dio el Grito de Independencia en México

GENERANDO AUDIO...

Este 15 de septiembre, México vivió un hecho inédito: por primera vez en la historia, una mujer presidenta dio el Grito de Independencia desde el balcón de Palacio Nacional.

“Quizás el más importante de todos, más allá de que se piense que es el régimen de una manera u otra, es el hecho de que una mujer sea quien, por primera vez en nuestra historia, en términos nacionales, federales, dio el grito”, subraya Javier Solórzano.

Además, apunta a que, pese a las diferencias políticas, lo que importa en esta fecha es la unidad nacional. “Hoy es un día en donde el grito, el desfile, la independencia, es lo que nos da una identidad… Tenemos diferencias, sí, pero lo que nos da una identidad es eso, es el gritar todos al unísono en favor de nuestra autonomía, de nuestra historia, de nuestra independencia”, destaca.

Sin embargo, para Solórzano, aún con este avance simbólico, existen retos en materia de igualdad de género: “Todavía estamos muy retrasados, estamos muy atrás. No es cierto que cuando dice la presidenta ‘cuando llegué yo, llegamos todas’. Hay muchas cosas que están pendientes, incluso con ella misma”.

Sin embargo, insiste en que la jornada es de celebración: “Este es un momento histórico y es un momento para que estemos juntos. El grito es lo que nos da identidad, nos da cohesión y eso es lo que nos une, independientemente de la gran cantidad de diferencias que podamos tener”.

El Grito de Independencia de 2025 quedará registrado no solo como una conmemoración patria más, sino como un hito en la vida republicana de México: la primera vez en que una mujer, como presidenta, encabeza la ceremonia cívica más importante del país.

