Huachicol en Altamira: un golpe directo a la 4T

GENERANDO AUDIO...

El periodista Javier Solórzano calificó al tema del huachicol como un asunto de “primerísima importancia” y recordó la tragedia de Tlahuelilpan, donde una explosión, al inicio del sexenio pasado, evidenció la magnitud del problema.

“El tema del huachicol se convirtió en un asunto de primerísima importancia”, señaló.

Altamira: decomiso histórico sin detenidos

Solórzano detalló que el caso más reciente ocurrió en Altamira, Tamaulipas, donde se decomisaron alrededor de 10 millones de barriles de combustible en astilleros, pero sorprendentemente no hubo ningún detenido.

“Cuando digo ninguno, es ninguno”, recalcó.

El periodista advirtió que este hallazgo refleja una red de complicidad que incluye a marinos, empresarios y políticos.

Marina y la 4T bajo presión

El caso contrasta con lo dicho por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguraba que la Secretaría de Marina era el dique contra la corrupción.

“La corrupción se mete, es como la humedad, pum, se mete”, advirtió Solórzano.

Además, mencionó que personas relacionadas con un exsecretario de Marina habrían estado ligados a irregularidades que fueron denunciadas dos años antes, sin resultados visibles.

Un golpe comparable al caso Segalmex

El analista comparó este caso con el de Segalmex, donde se descubrieron fraudes millonarios.

“Éste es un golpe muy serio a la 4T”, afirmó, al subrayar que la corrupción alcanzó a instituciones que habían sido presentadas como incorruptibles.

La pregunta que queda en el aire

Para Solórzano, lo más importante es lo que suceda en adelante:

“No puede ser posible que aparezcan 10 millones de barriles de petróleo en un puerto en Altamira-Tamaulipas y nadie supiera nada… Ojalá, ojalá, sea serio eso de caiga, quien caiga”.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión”, son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de UNOTV.