Huachicol fiscal: detenciones y consecuencias políticas

La detención de Hernán Bermúdez Requena, conocido como “El Abuelo”, en relación con el huachicol fiscal, ha puesto bajo la lupa la política mexicana y la gestión de las autoridades en la lucha contra la corrupción. Según explicó Javier Solórzano, “cerca de diez millones de barriles aparecieron y no había nadie junto a los barcos, no había nadie en ningún lado”.

El analista señaló que Bermúdez Requena ya se encuentra en una cárcel de alta seguridad y enfrenta diversas opciones legales, desde declararse testigo protegido hasta asumir total responsabilidad, lo que implicaría penas superiores a 20 años de prisión.

El caso ha desatado cuestionamientos sobre la implicación de figuras políticas, entre ellas Adán Augusto, exsecretario de Gobernación y actual coordinador de Morena en el Senado, y Carlos Merino, exgobernador de Tabasco. Solórzano destacó que “es muy difícil que un gobernador no sepa lo que pasa al interior de muchos ámbitos… pero que no sepa lo que pasa en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, perdóneme, eso es muy difícil de creer”.

Asimismo, la Secretaría de Marina ha asumido un papel central en la investigación y combate del huachicol, actuando de manera directa en la supervisión y seguimiento de los involucrados. Según el analista, “el paso muy importante para destrabar, para deshacer todas esas cadenas de corrupción está en lo que viene”.

Entre las implicaciones también se encuentra la lista de 200 personas vinculadas a las aduanas, que podrían haber jugado un papel clave en el tráfico ilícito de combustibles. El análisis de Solórzano advierte que, aunque se han dado avances significativos, aún queda por definir el alcance político de las detenciones y cómo impactarán en las autoridades involucradas.

