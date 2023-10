Huracán Otis: ¿se pudo hacer algo más para prevenir y reaccionar?

El periodista Javier Solórzano analiza la situación en Acapulco, Guerrero, tras el paso del huracán Otis de categoría 5. En este sentido, cuestiona si las autoridades gubernamentales pudieron hacer algo más para prevenir y reaccionar al ciclón que dejó severas afectaciones en la región.

En videocolumna para Unotv.com, nuestro colaborador piensa que, si bien no hubo desidia, las autoridades no juntaron toda la información necesaria, por lo que el fenómeno fue “brutal“.

“Estamos en una polémica que, tarde o temprano, tendremos que resolver porque no se vale pasar por alto y decir “sí avise, no avisé o no avisaron”. Más bien aquí lo que uno piensa es que hay signos e información que muestra que, con antelación, quizás se pudo haber hecho algo más”.

Javier Solórzano.